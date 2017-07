Hacen su lucha

Mientras que Miguel Riquelme, gobernador electo de Coahuila se la está pasando en la gira del agradecimiento, llevando la música de los Angeles Azules a diferentes ciudades de la entidad, el que fuera el candidato del PAN, Guillermo Anaya, con los ahora sus defensores, Javier Guerrero y Armando Guadiana, se han dedicado a buscar espacios en algún medio de comunicación, para ahí decir que la impugnación presentada tras el proceso electoral, va para adelante.

Cabe decir que los otros dos “amigos” de Memo, José Angel Pérez y Lucho Salinas, se han retirado a seguir con sus negocios. Anaya Llamas no quita el dedo del renglón, ya que él sabe que tiene la responsabilidad de quedar bien con Ricardo Anaya, el que dirige al PAN a nivel nacional y quien le tuvo la confianza para mandarlo a la contienda.

El panista sabe que el tiempo hace olvidar todo, por lo que de aquellas marchas que se llevaron a cabo en Saltillo y Torreón, en la que participaron miles de ciudadanos, ya no queda más que el recuerdo y prueba de ello lo fue la visita que hiciera Anaya Llamas a Matamoros, así como a Viesca, en donde fue acompañado por algunos cuantos militantes. Lo que llama la atención y Memo no quiere darse cuenta, es que miles de coahuilenses votaron por el cambio, en contra del PRI y no a favor de Anaya Llamas como persona.

En Torreón, los ciudadanos salieron a las urnas, emitieron su sufragio a favor del candidato panista Jorge Zermeño, pero no lo hicieron a su favor. Esto demuestra que la gente confía en Zermeño Infante, por lo cual salieron a las urnas para darle su voto, lo cual habla de que se emitió el sufragio a favor de la persona y no del cambio.

Lo que le está sucediendo al excandidato panista a la gubernatura, es que ya la gente no lo sigue, por lo prácticamente está luchando junto a Javier Guerrero, quien no solamente perdió en la contienda como candidato independiente, sino todo lo que había ganado en su carrera como priísta. Ambos con Armando Guadiana, seguirán hasta que se tome la decisión final y la verdad es que ninguno de los tres pierde la esperanza.

Miguel Riquelme ya festeja con los coahuilense y no cabe duda que Memo Anaya luchará hasta el final.







