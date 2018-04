Como era de esperarse, los ataques contra Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena a la Presidencia de México subirían de tono, ya que al saber que va en la punta lo van a querer bajar, pero a la mala. Ahora resulta que al tabasqueño lo van a querer tumbar, ya que se habla de que viene una guerra sucia en su contra, para denostarlo, para hacerlo ver mal ante los ojos de los mexicanos. Lo que se espera es que López Obrador no se enoje, no caiga en la trampa que le quieren tender, ya que su posible triunfo afecta los intereses de algunos cuantos.

En lo que se refiere a Ricardo Anaya, el abanderado del PAN, también la ha sufrido, ya que no lo sueltan con lo del lavado de dinero, con la compra-venta de una nave industrial, por lo cual la misma PGR le tiene una investigación. Todo indica que manos extrañas están detrás de estos ataques, están buscando la forma en quitar del camino a Ricardo Anaya y a “El Peje”, utilizando todas las artimañas posibles. Se habla de la llegada de Jaime Rodríguez “El Bronco, quien no se duda que llegó a la contienda para buscar restarle votos al tabasqueño, ya que en sus primeras declaraciones le dijo a López Obrador que no tenga miedo, en una clara forma de retarlo.

El candidato independiente, sabe que tiene pocas posibilidades de ganar la contienda electoral, pero también sabe que su presencia le puede restar votos al abanderado de Morena, beneficiando al priísta Antonio Meade. También habrá de lanzarse “El Bronco” en contra de Ricardo Anaya, para terminar de debilitarlo y quitárselo del camino al abanderado del tricolor.

Margarita Zavala sabe mucho, sabe por qué camino pisa, por lo que no la brinca sin huarache y al final al que le quitará sufragios es al panista Ricardo Anaya, con quien tiene una rivalidad acérrima, luego de que el panista la dejara fuera de la contienda por su partido, obligándola a lanzarse como candidata independiente. No cabe duda que esta historia va para largo, que los principales actores tendrán que atacar y defenderse, ya que el que no lo haga, simplemente se rezagará y dirá adiós a su pretensión de ser Presidente de México. No cabe duda que vienen sorpresas, solamente hay que esperarlas.







