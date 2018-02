Gasto inútil

Muchos mexicanos se preguntan, para que estas precampañas, para que hablar de precandidatos a la Presidencia de la República, cuando se sabe quienes serán los candidatos.



Ni modo que a Andrés Manuel López Obrador le vayan a quitar la candidatura de Morena o a José Antonio Meade lo vayan a dejar fuera de la contienda, lo mismo que a Ricardo Anaya. Solamente se están gastando muchos millones de pesos, mismos que bien pudieran ayudar en mucho a los mexicanos en pobreza extrema.



Pero no, prefieren realizar unas precampañas que sólo sirven para escuchar las mismas propuestas, para escuchar a López Obrador con su misma retórica, con promesas que él mismo sabe que no se pueden cumplir, con ataques a sus rivales políticos y con la novedad de que está cayendo en las provocaciones de algunos columnistas nacionales.



José Antonio Meade, sigue con lo mismo, que no pertenece a ningún partido y su experiencia, así como sus estudios, lo avalan. Ricardo Anaya, con su mismo esquema, el de atacar al gobierno federal, al abanderado priísta y a López Obrador, además de presumir que sabe francés, pero de ahí, son más los problemas que tiene y difícilmente los podrá superar, por lo que el chaparrito panista ya trae un handicap en su contra. De los independientes, solamente Margarita Zavala y Jaime Rodríguez “El Bronco”, son los que habrán de llegar, ya que están por completar el millón de firmas que el INE les marcó. Hablando del INE, no cabe duda que este instituto permite que se tiren muchos millones de pesos, por lo que no se entiende como puede estar de acuerdo en estas precampañas, en las cuales se gasta dinero para los candidatos, los asesores, los carga celulares, los carga maletas y los de las avanzadas.



No se puede explicar cómo en cualquier lugar al que llegan los precandidatos ya tienen los templetes listos, sillas, micrófonos, carteles y párele de contar, lo cual cuesta una buena lana.



A los gastos de los precandidatos, agréguele los de los que van por diputaciones federales, locales, alcaldías, gubernaturas y presidencias municipales. No cabe duda que es mucho el dinero que se tira y todo para tener políticos a los el pueblo mantiene.





