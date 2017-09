No cabe duda que a los partidos políticos parece no importarles que les quiten dinero, no les interesa que el presupuesto que tenían asignado sea reasignado para los damnificados, ya que ellos tienen sus “guardaditos” y además, algunos organismos políticos pueden exprimir a sus militantes.

Pero ya se encendieron los focos rojos de alerta, ya que estos partidos aceptaron, al saber que en las campañas tienen “padrinos” muy compasivos, que a la hora de buscar apoyos no faltarán manos amigas que los “ayuden” con unos cuantos pesitos. Parece que es por eso que los dirigentes saben que por dinero no paran, ellos sabrán la manera en que habrán de conseguirlo, sabrán la manera en la que lo tendrán para financiar las campañas de los candidatos, por lo que el peligro que manos extrañas entren al juego de la política, está latente.

En pocas palabras, el quitarles parte de su presupuestos se convierte en un arma de doble filo, la cual podría ser para remediar un mal, pero a ellos les haría un bien.

Pero también saben quienes dirigen a estos partidos, que los ciudadanos están muy al pendiente de lo que digan o hagan, saben que hay un interés generalizado en desaparecer diputados y senadores, por lo cual tienen que andar con cuidado y dar pasos concretos, como de entrada el eliminar a todos esos diputados plurinominales.

Las redes sociales siguen trabajando a marchas forzadas, exigen que para el 2018 las campañas sean austeras, que el dinero que se gastaría en las mismas, sea utilizado para la reconstrucción de todas aquellas viviendas, las cuales se vinieron abajo durante los sismos que se presentaron en varios estados del país.

La pregunta que ya flota en el aire es porqué tantos diputados, porqué tantos senadores y la verdad es que son muchos vividores que levantan la mano y al final, solamente cuando tienen intereses en común llegan a algún acuerdo.

En fin, todo indica que estos organismos políticos dieron el primer paso, soltar billetes, pero el segundo paso es quitarse de encima tantos legisladores, esos que cobran hasta por respirar.

Ojalá que de todo lo malo, algo resulte bueno y los ciudadanos vean un México con menos diputados y senadores.







walter.juarez@milenio.com