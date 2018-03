Exceso de confianza

No cabe duda que Andrés Manuel López Obrador, ya se siente el ganador de la próxima contienda electoral, ya que su tranquilidad, su serenidad, la forma en que ha tomado las cosas con su rivales, así como los resultados de las encuestas, así lo demuestran.

Es tal la confianza del tabasqueño, que hasta bromeó con la descripción que diera Enrique Peña Nieto del próximo Presidente de México y dijo que a lo mejor es él el descrito por el Mandatario de la Nación. En estos momentos, los candidatos a la Presidencia de la República se están dando con todo, y en este periodo de intercampañas, las campañas negras no han faltado. “El Peje” se siente muy confiado, pero a solo dos semanas para que inicie la búsqueda real de votos, las campañas de verdad, en donde todo parece que empezará de cero, olvidándose de encuestas, de las redes sociales, de los likes, de los twitters y demás, por lo que el panorama le puede cambiar, los dos rivales a vencer, Ricardo Anaya y Antonio Meade, no se duda que le puedan voltear la tortilla.

Sabe también López Obrador que vienen otros dos candidatos que se le lanzarán a la yugular, principalmente Jaime Rodríguez “El Bronco”, quien le tiene mucha animadversión y no se duda que sistemáticamente lo empiece a atacar.

Claro que la otra independiente, Margarita Zavala también le recordará a López Obrador la derrota que sufrió a manos de su esposo Felipe Calderón, así como algunos recuerdos más que no le gustarán al tabasqueño. No cabe duda que Andrés Manuel no puede cantar victoria, pese a saber que mucha gente lo sigue, que desde hace 12 años lo apoya, pero también debe estar consciente que otro tanto de la población está en su contra, está en contra del populismo y eso lo puede afectar. Faltan dos semanas y si ahorita se están tirando hasta con la cubeta, que pasará ya cuando estén recorriendo el país en busca de sufragios.

López Obrador ya quisiera que fueran las elecciones, mientras que Anaya, Meade, “El Bronco” y Margarita, solamente esperan el momento de los debates para tirarle con todo a “El Peje” y sacarle sus trapitos para bajarlo del pedestal en que se encuentra. La pregunta es si el tabasqueño aguantará los ataques.







walter.juarez@milenio.com