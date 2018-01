No cabe duda que el 2018 es el año de Andrés Manuel López Obrador, quien y con todo su populismo, sus 12 años de campaña, ha logrado meterse hasta la médula de millones de mexicanos, por lo que el efecto que producirá en las elecciones a gobernador, en algunas entidades a alcaldías y no se diga en las senadurías y diputaciones, es netamente de triunfos. Muchos priístas, perredistas y de diferentes partidos, hace ya varios años que se unieron a las filas de Morena, le apostaron a largo plazo al tabasqueño y en este año podrían recibir sus recompensas, ya que todo indica que lo mismo van a ganar la Ciudad de México, que algunos estados.

Además, hay aspirantes de Morena a las alcaldías, que bien pueden la sorpresa, ya que en Coahuila este partido subió aceleradamente, por lo que no se puede dudar que el efecto AMLO va dejar consecuencias en los demás partidos, quienes verán disminuidos sus votos. La gente del PAN, sabe que no cuenta con una estructura que le garantice el triunfo a Ricardo Anaya, ya que este partido siempre le ha apostado al voto duro, al voto de castigo, pero ese mismo sufragio en esta ocasión se dividirá con Margarita Zavala y hasta con Jaime Rodríguez “El Bronco” y los perredistas que lo apoyan van a la baja, poco le podrán aportar.

El priísta Antonio Meade, también sabe que los votos estarán muy divididos, por lo que le apuesta a su estructura, pero en su contra acarreará todos los votos de los ciudadanos que no están contentos con el trabajo del gobierno federal. Andrés Manuel López Obrador, es el único que sabe que no tiene nada que perder y mucho que ganar, ya que todo lo que haga o diga, es bien visto por sus seguidores, por lo que el tabasqueño no cambiará su forma de hacer campaña, cuando el atacar, el prometer, le ha dado resultados, a tal grado que es el favorito en las encuestas. En los estados del norte del país “El Peje” no las tiene todas consigo, por lo que en Coahuila no la tendrá fácil y mucho menos en Durango, en donde su presencia es muy poca.

En estas elecciones tan competidas todo puede pasar, desde que se caiga López Obrador hasta que Margarita o “El Bronco” den la sorpresa.











