Duro en las redes

No cabe duda que las redes sociales ya son parte de la vida, por lo que quienes están en campañas por las alcaldías, diputaciones y gubernatura, las están aprovechando para tratar de llegarle a los coahuilenses. Claro, unos las aprovechan para bien, están presentando sus propuestas, se dedican a mostrar la forma en que habrán de trabajar y están interactuando con los llamados cibernautas. Pero hay otros que solamente se dedican a denostar a sus rivales, ya que suben información que puede o no ser creíble, pero que al final afectan.

Están tan fuertes las redes sociales, que muchos personas con paciencia, creatividad y que en la vida pareciera que no tienen otra cosa que hacer, que se la pasan realizando videos, fotomontajes, sacando copias de información de medios de comunicación en el pasado, para poder realizar una labor de edición con toda la mano, buscando con ello pegarle prácticamente en la cabeza a ese político a quien le va a tirar.

La verdad que lo mismo los del PRI como los del PAN y uno que otro partido pequeño, están sacando las garras, están mostrando lo peor de sus contrincantes, buscando de esa manera “quemarlos” ante los coahuilenses en edad de votar. Es increíble cómo están llegando mensajes por whatts app, facebook, twitter, instagram y todo lo que pueda aparecer en teléfonos celulares o computadores y demás aparatos electrónicos.

Apenas van 15 días de campañas y son tantos los mensajes de los diferentes candidatos, que ya muchos ciudadanos están cansados, ya que suenan las alarmas de sus teléfonos y al revisar, se dan cuenta que el mismo habla de política, lo cual ya es fastidioso. La gente ya se está cansando, además que no ve nada nuevo en las propuestas, solamente ataques y más ataques.

Además a eso hay que agregarle la cantidad de candidatos y la cantidad de spots que se escuchan en la radio y la televisión, mismos que están tanto en tele de paga como abierta, por lo que no hay para donde hacerse, teniéndose que ver y escuchar durante todo el día. No se puede decir ¡ya basta!, ya que las redes sociales parece que nadie las controla y por eso los ataques no se pueden parar.

A ver hasta cuándo aguantan los candidatos.







walter.juarez@milenio.com