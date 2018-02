Durante las mañanas, la zona metropolitana se puede ver inundada de ciclistas, muchos de ellos van con sus mochilas en la espalda a sus trabajos, otros tantos simplemente por deporte, pero algunos más llevan a sus pequeños a las escuelas. Es interesante el panorama, en el cual se observa como este frágil vehículo es el compañero de muchos trabajadores, ya que es una forma de transportarse, de ahorrarse muchos pesos en los camiones y dejar de pagar gasolina. Pero el precio que muchos ciclistas pagan es caro, ya que durante un recorrido antes de las ocho de la mañana, se pueden observar a los automovilistas que circulan a exceso de velocidad, que ya van tarde a sus empleos, a las universidades o padres y madres de familia buscan llegar a la escuela, para evitar que cierren la puerta y sus hijos se queden afuera.

Esos automovilistas son quienes ponen en riesgo a los ciclistas, quienes ante las embestidas no tienen defensa, ya que nada los proteje contra atropellos o bien contra golpes en el pavimento. Pero la necesidad en muchas ocasiones es mucha, por eso quienes circulan en esos vehículos de dos ruedas lo hacen extremando sus precauciones, pero siempre con el Jesús en la boca, con el temor de que vayan a ser víctimas de algún conductor imprudente y acelerado. No cabe duda que por las mañanas ver a esos padres de familia llevar dos o tres niños en su bicicleta, nos lleva a reflexionar del peligro en que se encuentran, de que ante la falta de un auto, de dinero para la gasolina o para los pasajes del camión, prefieren arriesgarse, ya que a final de cuentas no les queda de otra.

Ojalá que se les hagan carriles especiales, en los cuales puedan circular sin peligro, sin exponerse a ser embestidos en sus bicis y con una vigilancia de las autoridades.

Algo que hay que mencionar, es que hay muchos automovilistas se molestan con los ciclistas, por lo que buscando darles un susto, les avientan el carro encima, provocando que éstos pierdan el control y terminen en el piso. Hay que aprender a respetar a los ciclistas y a convivir con ellos en las calles y avenidas de la región, ya que cada quien trae un transporte de acuerdo a sus posibilidades.





