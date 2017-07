Celulares y volante

Cada día que pasa son más las personas que combinan el celular con el volante, por lo cual también se han presentado muchos accidentes viales. Se pueden ver en las diferentes calles o avenidas, no solamente de Torreón, sino de la región lagunera, como muchos automovilistas, sean hombres o mujeres, jóvenes y otros no tan jóvenes, como van hablando por teléfono mientras conducen, sin pensar que su acción los pone en peligro y a terceros.

Pero ahora no solamente es hablar por celular, es textear y es que podemos observar a muchos conductores que sueltan el volante con tal de contestar o mandar mensajes, algo que ha provocado que se presenten muchos choques alcance, que estas personas que llevan el teléfono en sus manos, pierdan por un momento el sentido de la distancia y se estrellen por detrás en otros vehículos.

También cuando uno viaja por carretera, se pueden observar que personas que circulan a más de 120 kilómetros por hora, van hablando por teléfono o bien, van texteando, poniendo en peligro sus vidas y las de los demás.

Sale sobrando decir que las autoridades no vigilan, ya que los que manejan no son unos niños, saben realmente del peligro que representa el conducir con el celular en la mano. Es curioso, pero muchos conductores solamente tienen los sentidos puestos en sus aparatos y en estar al pendiente de las patrullas, ya que al ver una unidad de Tránsito o de la Policía, de inmediato bajan el teléfono, lo esconden para que no haya evidencia de que van hablando por el mismo, buscando evitar así una infracción. Pero no solamente son los famosos whats apps, también hay personas que se dedican a contestar correos electrónicos, algunos más los envían y al final, todo es una combinación que puede ser mortal, ya que textear o hablar por celular mientras se maneja, no cabe duda que es una mala combinación. Las autoridades de Vialidad por más que vigilan a los automovilistas para evitar que traigan el celular en sus manos, son también vigilados por los mismos conductores y al final, estos últimos se salen con las suya al hablar por teléfono. No cabe duda que la combinación de volante más celular, se puede convertir en tragedia.







walter.juarez@milenio.com