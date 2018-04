Cambia el panorama

Ahora sí que se puso bronca la cosa, luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por cuatro votos contra tres, ordenara al Instituto Nacional Electoral registrar a Jaime Rodríguez “El Bronco” como candidato presidencial. Resulta que las campañas presidenciales iniciaron el pasado 30 de marzo, por lo que los magistrados consideraron que ya no cabe una nueva audiencia revisión, por lo que “El Bronco” debe registrarse, en lo que consideraron un derecho político a ser votado.

Ahora sí que el panorama electoral va a cambiar, las cosas se le pondrán más difíciles al puntero Andrés Manuel López Obrador, al abanderado de Morena, quien ya pensaba haber librado una de las piedras que se encontraban rumbo hacia la Presidencia de la República.

El tabasqueño ya estaba gritando a los cuatro vientos que las encuestas lo favorecían, pero con la llegada de Jaime Rodríguez, tendrá que ser más mesurado, ya que el oriundo de Nuevo León, prácticamente le tiene declarada una guerra política y habrá de lanzarse con todo en contra de “El Peje”. Jaime Rodríguez será una gran piedra en las campañas, ya que lo mismo le tira a López Obrador que a la independiente Margarita Zavala o a Ricardo Anaya, del PAN, así como al priísta Antonio Meade.

La que se molestó mucho con la decisión del Tribunal Electoral fue Margarita Zavala, quien de inmediato puso el grito en el cielo, ya que sabe que otro candidato más en la boleta, habrá de dividir los votos, lo cual la perjudica, lo mismo que a los otros tres. No cabe duda que de aquí en adelante se verán unas campañas diferentes, con más ataques, con más denostaciones y sin propuestas, ya que de algo no se duda, de que “El Bronco” viene a dividir, llega con la consigna de bajarle votos al tabasqueño y fiel a su estilo, de atacarlo con todo para bajarlo de las preferencias de los mexicanos. López Obrador no es ningún dejado, por lo que olvidándose de sus asesores, puede caer en el juego como hace seis y 12 años, para perder todo el terreno ganado. Ahora sí con los cinco candidatos, se puede decir que “El Peje” sigue arriba, pero los ataques en su contra arreciarán y puede ser bajado de su pedestal.







walter.juarez@milenio.com