Beneficios y perjuicios

Las mejoras que se hicieron en la calle Morelos, para unos fueron buenas, le vinieron a dar vida al sector centro, ya que las familias tienen un sitio para caminar, principalmente por las noches, sin el temor a sufrir algún accidente ya que el tráfico vehicular es por un solo carril. Para muchos jóvenes, el también llamado Paseo Morelos es algo atractivo, ya que hay sobre la avenida varios sitios para disfrutar de una buena cena, bares para diferentes gustos y hasta cafeterías, en donde se pueden pasar el rato agradable.



Claro que hay otros que sienten que las obras realizadas en ese sitio los afectaron, ya que al limitar el tráfico, así como el estacionamiento en ese sector, los ha perjudicado en sus negocios, ya que sus ventas han bajado, por lo que algunos comerciantes han cerreado ante la falta de clientes, así como por el incremento en las rentas.



Pero mientras que los jóvenes disfrutan de los lugares de esparcimiento, el señor Jesús de la Garza, presidente del sector centro, así como la señora Salma Chaul, propietaria de una zapatería, se encuentran inconformes y además preocupados, ya que el cierre de uno de los carriles de la Morelos, ha provocado que los consumidores se alejen.



La comerciante Salma Chaul, comentó que se colocaron un gran número de semáforos a lo largo del Paseo Morelos, además indicó que los abusos que cometen los agentes de Vialidad, al aplicar en muchas ocasiones multas sin motivo, también han provocado que los ciudadanos ya no lleguen y por ello durante el día la avenida se observa sola.



La situación que viven los comerciantes es una realidad, no hay lugares para estacionarse, la gente no se acerca a sus negocios y solamente de noche se puede observar movimiento, lo cual lleva a pensar que el sitio se convirtió en un lugar de diversión ante el gran número de antros, dejando a los comercios en el olvido. Los comerciantes ven a futuro, sienten que de seguir por ese camino este paseo, lo más seguro es que en poco tiempo se convierta en una zona de tolerancia, ante la gran cantidad de bares y antros que se han instalado. No cabe duda que lo que divierte a unos, puede perjudicar a otros.





