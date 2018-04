Bastión muy peleado

No cabe duda que la presidencia municipal de Torreón es un bastión, ya sea para panistas o priístas, ya que todavía en el municipio los de Morena no pintan. Se vienen de nueva cuenta las elecciones, por lo que el alcalde Jorge Zermeño buscará reelegirse, además sabe que cuenta con el apoyo de gran número de torreonenses, lo cual prácticamente la asegura la permanencia en la alcaldía.

Pero también sabe el actual presidente municipal, que todavía no la tiene ganada, que el partido rival, el PRI, con su abanderado Antonio Gutiérrez Jardón, buscará recuperar ese espacio, pero que no lo hará solo. Zermeño Infante sabe que tendrá que enfrentarse al poder del exalcalde y ahora gobernador Miguel Riquelme, quien trae la espina clavada y va a hacer hasta lo imposible por sacarlo de la presidencia.

Será un buen duelo de poder, ya que en Torreón la gente no está con el PAN, está con la persona, con Jorge Zermeño y eso es un handicap a favor del actual alcalde. Pero el PRI sabe que su mayor deseo es recuperar Torreón, por lo que no se duda que con apoyo del gobierno estatal, buscarán recuperar ese edificio, en el cual por algunos años Miguel Riquelme estuvo trabajando. Rodrigo Fuentes, el líder estatal del tricolor tiene la encomienda de buscar la victoria por todos lados, además, evitar que tanto Anaya Llamas y Esther Quintana triunfen rumbo a las senadurías y que Luis Fernando Salazar ya deje de estar viviendo del presupuesto, ya que ahora busca ser diputado federal.

Si las elecciones presidenciales tienen su sabor con un López Obrador, las elecciones a la alcaldía de Torreón también traen su ingrediente, por lo que la contienda será muy competida, en donde la estructura del PRI buscará derrotar con Gutiérrez Jardón al frente, al apoyo ciudadano que se le dé a Jorge Zermeño. Algo que llama la atención es que en Coahuila, los que no brillan son los de Morena con todo y López Obrador, ya que poco se sabe del candidato a la alcaldía de Torreón, mientras que de su candidato a la senaduría, Armando Guadiana, que es el más conocido, todavía no logra prender entre los coahuilenses. Esto indica que para el primero de julio, no hay nada para nadie.





walter.juarez@milenio.com