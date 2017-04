Apenas empiezan

Fue un fin de semana de accidentes, muchos de ellos de fatales consecuencias, por lo que el inicio de las vacaciones de Semana Santa se puede decir que se tiñeron de rojo.

Por varias carreteras de la región lagunera se presentaron personas atropelladas, choques, volcaduras, en las cuales personas fallecieron, otras más resultaron con lesiones que ponen en riesgo la vida o bien, pueden tener secuelas en sus extremidades inferiores como superiores.

En algunos de los percances, el excesivo consumo de alcohol fue una de las principales causas, ya que los conductores no respetaron señalamientos viales, como tampoco los límites de velocidad, ya que al manejar acelerados perdieron el control de sus vehículos para luego terminar, en algunos casos volcados o bien, impactándose contra otros autos.

Además, siguen presentándose personas ahogadas, las cuales se meten a los canales de riego sin pensar en las consecuencias, ya que las frías aguas arrastran ramas y las corrientes son fuertes. Es necesario tomar precauciones, viene los días santos, los cuales son de descanso y muchos laguneros los aprovechan para viajar a distintos sitios turísticos.

Antes de salir, se tienen que revisar mecánicamente los autos, las llantas de los mismos, para evitar sufrir un accidente en la carretera. También se debe de recordar que el alcohol no se lleva con el volante, por lo que si se ingieren bebidas embriagantes, no manejar y dejar que alguien que no tomó lo haga. También se acostumbra mucho a acudir a los parajes en donde corre el agua, así como a la presa Francisco Zarco, a Raymundo, para disfrutar en familia de un día de campo.

En esos sitios no se debe de perder de vista a los niños para evitar una tragedia, además evitar que adultos que ingirieron alcohol se metan a nadar, ya que las consecuencias pueden ser fatales. Esto es el inicio de las vacaciones, en donde los gobiernos de los tres niveles extreman su vigilancia, tanto en carreteras como en los destinos turísticos, pero la otra parte la deben de poner las familias para disfrutar estos días y poder regresar con bien a sus hogares.

No se olviden de extremar precauciones a donde quiera que vayan.







