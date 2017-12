Alcohol+volante

En los últimos días se han presentado varios accidentes vehiculares por las noches y madrugadas, en donde el alcohol y el exceso de velocidad han sido los protagonistas, ya que algunos conductores han presentado estado de ebriedad.



Era de esperarse, es época decembrina, estamos en plenas posadas y el alcohol corre a raudales en las fiestas, por lo que quienes participan en las mismas, salen muy alegres, acelerados y con ganas de seguir la parranda.

Lo que llama la atención es que en varios de estos accidentes viales, las responsables han sido mujeres, quienes conducían con aliento alcohólico o mejor dicho, ebrias, sin importarles poner en riesgo su integridad o la de los demás.



Esto es el principio, todavía falta la Noche Buena, en la cual muchos ciudadanos acostumbran a ir de visita con sus familiares para recibir la Navidad, para luego retornarse a sus hogares, con el peligro de que si ingirieron bebidas alcohólicas, puedan ocasionar un accidente, pero si no lo hicieron, corren el riesgo de participar en un choque ocasionado por un conductor borracho.



En la fiesta de Fin de Año o Año Nuevo, la cosa se pone más complicada, ya que es cuando la ingesta de alcohol llega a su punto más alto, por lo que normalmente en esa fecha es cuando se presentan los percances, muchos de ellos de fatales consecuencias. No cabe duda que la combinación de alcohol más volante no deja nada bueno, por lo que siempre es mejor traer lo que llamamos al conductor designado y si no, simplemente regresar a casa en un taxi o en un Uber.



En estas fechas los alcoholímetros son colocados en varios puntos, pero eso parece no importarles a los conductores que manejan con algunas copas de más, ya que sienten que con dinero todo lo pueden arreglar, que poco les importa que los detengan y tengan que pagar una onerosa multa, ya que lo importante es disfrutar el momento.



En fin, cada quien su vida, pero que no desgracien la de otros, ya que por culpa de unos, muchos inocentes pagan las consecuencias.

Lo importante para muchos laguneros, es disfrutar de estas fiestas, celebrar con familiares y amigos y que a los niños, de todas las clases sociales, no los olvide Santa Clos.





