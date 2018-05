La unidad básica

La familia es el espacio natural donde las personas construyen autoestima, confianza en sí mismos y en los demás, seguridad; valores de justicia, honestidad, solidaridad, respeto… Es en la familia donde se desarrolla una cultura de trabajo y de responsabilidad, ahí se comparte y se gesta un buen ciudadano, que actúa de manera correcta y colabora con la comunidad.

Pero es también desafortunadamente el lugar donde ocurren gran parte de las experiencias traumáticas que acompañan al ser humano a lo largo de su vida. Es en la familia que los hijos viven violencia, chantaje, simulación, intimidación, etc. que los convierte en depósito de los conflictos de sus padres incapaces de escuchar y hablar con honestidad; incapaces de dialogar cuando enfrentan los problemas propios de la convivencia humana.

La familia se convierte en promotora de conductas disfuncionales y de heridas de la infancia que difícilmente se borran para convertirse más adelante en herencias invisibles, traumas y repetición de conductas violentas y en problemas que contaminan a toda la sociedad a través de generaciones.

Prácticamente en cada familia de cada pueblo y país existe un hijo lastimado, abandonado; un padre, física o emocionalmente, ausente, violento, sobreprotector… que en su tiempo también vivió carencias, agresiones, abandonos… un padre que, a pesar de su buena intención, más que facilitar, dificulta el desarrollo de su hijo. Lo que somos y aprendemos en la familia, finalmente lo reproducimos posteriormente en todos los ámbitos de nuestras relaciones. Seguramente nos hemos encontrado que en momentos de tensión o frustración repetimos los mismos comportamientos que nos lastimaron cuando éramos niños, incluso nos vemos, utilizando las mismas palabras, tono de voz y actitudes exactamente igual que nuestros padres hicieron con nosotros y que quizá nos prometimos no repetir nunca.

Por ello son necesarias las terapias, consejos, libros, conferencias, sermones dominicales, programas sociales, acciones de apoyo a la familia, a la mujer, al adicto, etc., que resultan de gran ayuda, pero no alcanzan a “restaurar” el tejido social y construir la calidad de vida de las familias y de la comunidad. No podemos esperar que se modifique la estructura social para cambiar nosotroshay que repensar nuestra familia, buscar espacios de encuentro y colaboración, de dialogo y conversación familiar y trabajar duro, pero alegremente en facilitar el desarrollo de personas sanas, creativas y éticamente responsables. A veces los problemas complejos requieren soluciones sencillas: dialogo, conversación familiar, sin distractores, sin televisión, encuentros familiares…

Pero sobre todo ejemplo.











