Cuando es necesaria una transformación personal es cuando queremos mejorar una relación, cumplir un sueño de la infancia, modificar hábitos que nos hacen daño; son propósitos que encaramos cuando requerimos hacer cambios en nuestra vida que en ocasiones resultan apremiantes.

Para ello requerimos actitudes y acciones para concretarlos. Habrá que estar atentos de las pequeñas y grandes intenciones que impulsan nuestros deseos de cambio.

Observar el rumbo que le estamos dando a nuestra vida. Y en este ejercicio de reflexión que hacemos podemos reconocer aspectos que quisiéramos cambiar: un trabajo que nos guste más, mejorar una relación que no está funcionando del modo en que deseamos, animarnos a buscar nuestro sueño de la infancia, ponerse en forma, modificar hábitos que nos hacen daño, y muchos otros aspectos que se convierten en desafíos.

El proceso de cambio tiene dos componentes fundamentales: Reconocer y aceptar lo que no nos gusta de nuestra vida, con nuestro interés genuino de modificarlo. Y la verdadera intención que implica disciplina y compromiso para trabajar diariamente en el proyecto/desafío.

Sin embargo, cada vez que nos proponemos reconocer “eso” que no nos gusta de nuestra vida, la actitud más común es evitarlo, “mejor hablemos de otra cosa”, lo esquivamos. Está evasión está basada en la vergüenza y el miedo de no poder ser lo que aspiramos ser, o el miedo de perder el respeto de los demás si no somos capaces de hacerlo. Incluso llegamos a creer que no podemos cambiar. Insatisfacción e inmovilidad nos atrapan.

Todo cambio requiere conocimiento y el conocimiento sólo se inicia cuando nos detenemos y enfocamos nuestra atención en todo lo que nos ocurre, aceptando nuestra experiencia de vida actual. Y Luego se requiere un fuerte compromiso, trabajo, disciplina y dedicación sobre eso que uno quiere cambiar.

La total aceptación de nuestra situación actual, siendo honestos con nosotros mismos, es una actitud responsable que facilita el cambio. El ver con claridad nuestra situación sin negarla, esconderla o suprimirla nos ayuda ver sus causas y condicionamientos, además de encontrar el camino hacia el cambio necesario.

La clave es que esta aceptación surja de una actitud de profundo respeto y consideración hacia nosotros mismos. Durante nuestro camino de cambio, en lugar de juzgarnos o criticarnos por no ser como quisiéramos, nos acompañamos y somos amables con nosotros mismos. No obstante, los muchos esfuerzos que hacemos por cambiar y transformar nuestra vida en mayor bienestar y realización, en ocasiones necesitamos el apoyo de las personas que nos conocen y nos aprecian o incluso de algún profesional que nos acompañe en el proceso de transformación personal, pues también hay que reconocer que a veces, para cambiar se necesita el coraje de ser humildes y solicitar ayuda.





