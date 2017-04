El ser humano pasa por diversas etapas a lo largo de su vida y cada etapa del desarrollo humano tiene unas características propias que la hacen única. Sin embargo, no sabemos con exactitud cuándo comienza y cuándo termina una etapa, ya que en el desarrollo humano influyen diversos factores de origen biológico, social y cultural, que hacen a cada persona única y diferente a las demás, pero si podemos saber cuándo hemos tenido cambios, para bien o para mal, debido a las decisiones vitales que hemos tomado.

Esas decisiones vitales son de suma importancia o trascendencia que se toman en la vida cuando uno ha asumido la determinación de gobernar su vida y llevarla por donde considere adecuado.

Todos hemos tenido que tomar decisiones de este tipo, de esas que han marcado un antes y un después en nuestra vida, o que le han hecho dar un cambio muy notable, o que han influido en gran medida en otras personas.

Otras veces, lo que ha conseguido que nuestra vida sea distinta de cómo podría haber sido es el hecho de no habernos atrevido a cambiar, o haber aplazado demasiado una decisión, o no haber sabido apreciar y valorar en su justa medida una situación, y por ese menosprecio, falta de atención y dedicación que se requería se llegó a determinada situación por sí misma, o tomaron otros la decisión.

Todos hemos vivido o hemos conocido casos de importancia extrema, en el que el hecho de tomar una u otra decisión ha modificado por completo o en gran medida la vida.

Por ello, cuando se trata de algo importante nos preparamos, siempre nos, de manera cotidiana preparamos nuestro atuendo para el día siguiente, preparamos la comida, preparamos las reuniones, nos preparamos para las bajas o altas temperaturas, etc.

Pero algo no está funcionando en los enfoques y en los asuntos más importantes de la vida, pues resulta que nos preparamos intensamente para la celebración de la boda y no para la relación de pareja, la boda nos sale bien, pero la relación nos resulta mal. Preparamos el parto y el cuarto del bebe, pero no nos preparamos para ser padres, para educar, para la relación que promueva la formación para la vida de nuestros hijos. No estamos preparados y nos alcanza la vejez, no estamos preparados y nos alcanza la muerte, por ello las decisiones vitales requieren preparación.

Habrá que prepararse para los asuntos importantes de la vida, enfocados en lo significativo, enfocados más en el “lograr” que en el “hacer” a la hora que proyectamos lo que queremos de nosotros en el futuro para nuestra vida. Habrá, pues que estar preparados...





luisrey.delgado@grupolala.com