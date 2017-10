Una crisis emocional es un estado temporal de desorganización y desequilibrio.

Situación que genera sufrimiento y que pone a prueba nuestros recursos personales, por ejemplo, ante una pérdida, enfermedad, muerte de un ser querido, etc. que nos estresa y nos causa angustia, porque no la podemos manejar adecuadamente utilizando los métodos a los que estamos acostumbrados y que nos han dado resultados positivos en el pasado. Los problemas que nos trae la crisis o que creemos que nos va a provocar en un futuro cercano, nos provocan estrés, angustia, tensión, temor, etc.

Emociones hacen que nos enojemos o irritemos fácilmente, nos pueden volver agresivos y nos pueden causar sentimientos de frustración, inseguridad, tristeza y/o depresión.

Las crisis de cualquier tipo y las emociones que las acompañan, nos provocan problemas en nuestra salud, en nuestras relaciones, afecta nuestra autoestima y autoimagen y nos incapacita para tomar decisiones adecuadas. De esta manera, la crisis, por ejemplo, económica puede provocar crisis en otras áreas de nuestra vida, en momentos en los que, de por sí, estamos agobiados.

Las crisis hacen parte de la vida.

Cuando llegan nos ponen en aprietos y nos dejan con impotencia y sin salida. Son situaciones que ponen a prueba nuestros recursos personales. Muchas son inevitables, pero la buena noticia es que de nuestra actitud y reacción depende buscar y encontrar la solución.

Uno cree literalmente que no hay luz al final del túnel y la verdad es que cambiar la visión de la situación implica reconocerla, identificar las causas y aceptarla. Entender que es un proceso de varias etapas, ayuda a darle un significado distinto a la tormenta por la cual se está transitando. Habrá que enfocarse en lo que sí se puede cambiar.

Aceptar las crisis constructivamente es el gran reto. En muchos casos lo primero que hacemos es negarlas porque nos sacan de nuestra zona de confort. Las situaciones críticas se dan generalmente por cambios importantes e inesperados.

Con frecuencia estos no dependen de nosotros y lo importante es entender que las cosas ya no son como estábamos acostumbrados.

Es posible aprender a tolerar el estrés que una situación nueva genera. El desequilibrio no es infecundo, ya que puede fortalecer más, dar pie a nuevas formas de comportamiento y de posibilidades que hasta ese momento eran desconocidas. Pero en los momentos en que se transita por una crisis emocional hay que buscar apoyo, acompañamiento si es nuestra y acompañar y apoyar si es otro el que la experimenta. La clave es la compañía, los amigos, la familia, la comunidad,.. Una crisis emocional nunca hay que vivirla solos.





