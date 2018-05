El voto por el tráfico

En el debate del domingo en el programa Cambios, los nueve aspirantes a la alcaldía de Monterrey se quedaron arrinconados en la obra vial: avenidas, carriles nuevos, segundos pisos, pasos a desnivel... La visión de los candidatos no se baja del carro.

Está claro que buscaban el voto. Existió una gran coincidencia en que prometiendo más calles se ganarían las preferencias ciudadanas.

Es digno de anotarse: los candidatos en esta ciudad no toman en cuenta ni alternativas de movilidad, ni transporte público, ni vías peatonales arboladas, ni obra de banquetas para convencer a sus votantes de dejar por un ratito el caciquismo del carro. Ni siquiera la prohibición de estacionarse sobre espacios del peatón... Están seguros de que esta visión no los lleva a ganar. No hay eco.

Son pocas las ciudades que se han aferrado tanto al rey-auto como la nuestra. Incluso las concentraciones urbanas más reacias de Estados Unidos comienzan a abrir los ojos ante una calidad de vida por recuperar.

Hace poco más de una semana, en The New York Times, dos investigadores (Justin Gillis y Hal Harvey, Cars are Ruining Our Cities) se admiraban de que Los Ángeles, California, hubiera decidido rechazar nuevos carriles en un freeway. Milagro. Las cosas empiezan a cambiar.

Los autores consignan que ya hay experiencia suficiente en todo el mundo para considerar tres patologías referentes al auto: 1) Cada vehículo se convierte en el principal enemigo de los demás vehículos. El peor obstáculo es el coche de enfrente que me impide circular. 2) El automóvil se ha convertido en amo y señor del espacio público, y 3) por paradójico que parezca, más vialidades no curan los congestionamientos de tránsito. Más aún, los empeoran: en cuanto construyes, ahí hay más autos para llenar el espacio disponible.

Añaden: “La buena noticia es que cada vez más ciudades están decidiendo arrebatar el control de sus calles a la tiranía del automóvil y poner a la gente y a otros modos de transporte al mismo nivel que el auto”.

¿Y nosotros? Estas campañas no traerán milagros.

luis.petersen@milenio.com