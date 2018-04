El refranero no es para todos...

La sabiduría popular de nada sirve cuando se trata de política. En todo caso es como la otra cara de la moneda.

¿Tarde pero sin sueño? No aplica. Aunque El Bronco, por poner un ejemplo, esté por fin en la boleta de los presidenciables tras la polémica decisión del Tribunal Electoral, llega tarde y con sueño.

Quien llega tarde en política, llega desgastado, con sus equipos agotados y sin mayores esperanzas. Vaya, no es que haya llegado tarde porque el despertador no sonó, o porque se puso enferma la abuelita la noche anterior y hubo que llevarla al hospital. Llega tarde porque iba lento, porque no iba a llegar pero encontró la manera de hacerlo. Tarde, con sueño y con muy pocas posibilidades de quitarse la modorra.

Bueno, me dirán, pero tal vez aplique entonces éste: Al que madruga Dios le ayuda. Tampoco. A los políticos que empiezan muy pronto a veces les va peor y a veces mejor, pero sobre todo dudo que Dios ayude a alguien en política, ya sea que madrugue o que llegue tarde.

–¡Ah! –insistirán. –Pero sí que hay un refrán que aplica a los políticos: Piensa mal y acertarás.

Pues no. Pienses bien o pienses mal, no acertarás. A menos, tal vez, si no piensas... entonces tendrás mayor probabilidad de acertar en medio de este caos.

Agua que no has de beber, déjala correr. Tampoco aplica. En todo caso, un político te aconsejará otra cosa... Te dirá que nunca des la oportunidad a otro de beber de aquella fresca y reconfortante agua: nunca dejes algo que le pueda servir a otro. No. Si no la has de beber mándala al estercolero y fíjate que se mezcle bien. Quizás, político, tengas necesidad de decir que todo es una mierda y esto te justifique cualquier decisión.

Porque aquí no se trata de A río revuelto, ganancia de pescadores. Mejor ocúpate de revolver el río. Y no olvides tener a la mano una barca para ser el primero en salir a pescar.

Con el revoltijo que hizo el Tribunal, realmente uno se pregunta si alguien ganará o perderá algún voto, o si solo revolvieron el río. Ya veremos quién se pone a pescar.

