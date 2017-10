Finalmente, ayer el gobernador Jaime Rodríguez Calderón habló en la Ciudad de México de su intención de participar en el proceso presidencial. Como era de esperarse, el anuncio desató aquí un tsunami de comentarios por todas las vías.

Aunque hay quien lo pone en duda, supongamos que no hay nada de ilegal en la decisión de irse de campaña con una licencia y luego volver. Supongámoslo, porque en realidad no es esa la pregunta que los ciudadanos nos deberíamos hacer. Al menos no solo esa.

En todo caso, creo que la pregunta es por las consecuencias que tiene para el estado. Es decir, más allá de la pregunta jurídica, se impone una pregunta ético-política: la pregunta por lo que tiene que ver con el buen gobierno y con el bienestar general.

Este tipo de decisiones en el gobierno afectan, para bien o para mal, a la sociedad y a sus posibilidades de superar los desafíos que enfrenta. Son muchas las necesidades y solo por eso, por satisfacerlas, tienen sentido la participación ciudadana y el trabajo gubernamental.

Así pues, la pregunta que deberíamos hacernos, y que contiene muchas otras, sería: ¿qué gana Nuevo León con todo esto?

¿Qué gana en cuanto a su desarrollo, sus proyectos de infraestructura, su posibilidad de ofrecer una vida de oportunidad y trabajo para sus habitantes?

¿Qué gana en cuanto a la claridad de planes, la capacidad de llevarlos a cabo, la continuidad de sus gobiernos? ¿Quién realmente gobierna y gobernará?

¿Qué gana en cuanto a la seguridad de sus ciudadanos, el mejoramiento de sus policías, su capacidad para prevenir la delincuencia y la posibilidad de garantizar los derechos humanos?

¿Qué gana en cuanto a sus herramientas para ofrecer una mejor vida y mejor educación?

¿Qué gana en cuanto a su democracia, su enorme reto de participación ciudadana?

¿Qué gana en cuanto a la calidad de su vida política, la transparencia en el uso de los recursos públicos, la credibilidad de sus autoridades?

¿No es eso en lo que deberíamos de estar pensando: qué gana Nuevo León con todo esto?

luis.petersen@milenio.com