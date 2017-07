Tres poderes en pugna: cámara húngara

Lo que faltaba para completar el cuadro. Al enfrentamiento crónico entre Gobierno Estatal y Congreso de Nuevo León, al que ya estamos acostumbrados, se suma esta vez el Poder Judicial. Todos dedicados al pleito.

Me queda claro que en Nuevo León la clase política entera prefiere no meterse de momento en la bronca de una nueva Ley Electoral. No sé en otros estados, pero todos están obligados a hacer una, en acuerdo con los cambios ya aprobados en la Constitución, incluyendo la paridad.

Nadie quiere una Ley Electoral nueva, pero nadie quiere tener la culpa de que el Estado no cumpla.

Y si no se pusieron de acuerdo, este acuerdo sí que les salió bien. El Legislativo se sacó de la manga una serie de artículos que casi justifican al Bronco y a Manuel González para no publicar la ley en el plazo límite: de repente apareció una figura de plurinominales, que no existía aquí y que fortalece a los partidos en contra de los independientes. El gobierno, que no puede vetar en este caso, se siente con razones para publicar la ley después de la fecha exigida y evitar que entre en vigor para las próximas elecciones...

Los políticos están en la Arena. En cuanto el gobierno lanza su amenaza, entra primero el TEE en su contra, luego el TSJ contra el TEE y los diputados, después el Trife sala Monterrey contra el TSJ... Mitad real, mitad espectáculo.

Rudos contra técnicos. La Arena está de bote en bote, de un lado a otro de las gradas. Todo se vuelve una sola rechifla. Señores, se suben los tres poderes al ring. Lo que empezó siendo un mano a mano termina en cámara húngara con la complacencia del réferi.

Técnicos y Rudos. Los Técnicos la siguen haciendo de buenos, ellos no van a responder con una marrullera... Los Rudos parece que dan hasta con la cubeta.

Como en la Arena, cada quien tiene su puerta pero, eso sí, hay un solo vestidor. Adentro se arregla todo. Afuera, buenos actores. A fin de cuentas ¿quién quiere una nueva Ley Electoral?

