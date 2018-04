El país, al médico

Ayer me preguntaba si tras los debates podríamos empezar a ver algo diferente a lo que parece ya definido; si se abría una puerta para ir un poco más allá del relato de la furia, según el cual los mexicanos estamos enojados con el sistema y votaremos por el que más se aleje de él, como un escape y sin importar nada más.

Es cierto que hay enojo contra el sistema, ni cómo negarlo. Pero es cierto también que este relato no es único y que los debates podrían llevar a los electores hacia otra forma de ver el país. Depende de que los candidatos (y los moderadores) sepan canalizar la simple furia hacia el planteamiento de los problemas concretos que nos tienen así, y sus soluciones posibles. Que sepan pasar del relato de la furia al relato del diagnóstico de un enfermo grave, al relato de la identificación de enfermedades detrás de los síntomas y de su tratamiento posible.

La simple furia nos llevará a un desahogo, pero tardaremos muchos años más en entender y resolver los males que de cualquier manera tendremos que solucionar.

Tanto Meade como Anaya son buenos oradores. El primero tiene a la mano los datos y el conocimiento que le aporta una experiencia de años en el sistema. Si alguien los puede traer a la mesa de discusión, es él. Anaya tiene menos experiencia y conoce menos el laberinto llamado México, pero está en mejor posición para encarnar una visión del país enfermo. Tiene, por supuesto, la capacidad de hacerlo. Veremos si llegan preparados. Y veremos si los independientes Margarita Zavala y El Bronco pueden aportar lo suyo.

López Obrador se topará con cuatro candidatos en busca de meterle una zancadilla. Él como orador no es impactante, pero con el tiempo ha demostrado que es capaz de imponer su ritmo y sus líneas de argumentación. Deberá sorprender, sobre todo en cuanto a los “cómo” del cambio que ha imaginado. Si no, no saldrá del relato de la furia, ni podrá sostenerlo: correrá el riesgo de que los votantes lo rebasen en los 70 días que faltan.

luis.petersen@milenio.com