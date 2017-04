Reparación de baches, luces y señales, ¿qué les cuesta?

Es cosa de ir al aeropuerto temprano. O regresar de una noche de fiesta. O llevar niños a la escuela después del cambio de horario. La gran ciudad de Monterrey está más oscura que el fondo del mar. Una luminaria encendida, varias apagadas, una encendida, negro total: al ritmo del valemadrismo.

Uno entiende que haya apreturas en las finanzas públicas aunque no entienda por qué hemos llegado hasta ese punto. Lo que de plano resulta incomprensible es que no haya recursos ni siquiera para detalles que podrían hacer la gran diferencia en cuanto a seguridad y calidad de vida.

No pido obras multimillonarias, no estoy hablando de segundos pisos ni de grandes distribuidores viales. Ni siquiera de pasos a desnivel o de amplias extensiones de pavimentación hidráulica. No. Es solo poner atención a una cantidad de detalles que se quedan en el descuido mientras la megalomanía sueña con obras mayúsculas. Como si las obras que no alcanzan la enormidad no fueran importantes o no resolvieran problemas reales.

Al contrario. Importan, se requieren y ya quisiéramos tener una autoridad que tomara en serio nuestro bache de cada día, nuestras pésimas señalizaciones, el peligro que significa no saber cuál entrada tomar, en qué calle voltear o en qué carril debemos ir porque simple y sencillamente no hay líneas visibles.

Los políticos creen que estos detalles, aunque necesarios, no les reportan beneficios políticos significativos. Se equivocan: es tal la cantidad de descuidos que acumulan que acaba por reportarles daños serios en la percepción ciudadana. Hay un momento en que solo se habla de la enormidad del deterioro, de los baches y la oscuridad que, para acabarla, muchas veces se combinan en el mismo sitio y generan peligros mayores.

La vida diaria cambia también por las pequeñas cosas. Depende de la voluntad y de la capacidad de los gobiernos para echar a andar su maquinaria burocrática y para enfocar sus esfuerzos. ¿Qué les cuesta? ¿De veras cuesta tanto?

