Los municipios se mantienen en sus tradiciones

La votación para presidente traerá cambios. La pregunta es si se puede esperar el mismo ánimo de transformación en las elecciones legislativas y municipales ese día.

¿Existe el mismo grado de enojo contra el sistema en Nuevo León, en sus municipios, en el Congreso local o incluso en sus representantes en el Congreso de la Unión?

Creo que no es así, al menos en el ámbito municipal, en el que me quiero enfocar hoy. La euforia independiente no ha pasado por los municipios y en el Gobierno Estatal ha pasado ya por muchos obstáculos. Los partidos, por su parte, se han sabido dar sus mañas.

Ya lo veremos. Por lo pronto la cantidad de candidatos a alcalde, en los principales municipios de la zona metropolitana, pone una cortina de humo. Y sin duda determinará los resultados en favor de los partidos tradicionales.

En Monterrey Adrián de la Garza y Felipe de Jesús Cantú se disputan la alcaldía frente una numerosa chiquillada compuesta sobre todo por representantes antiguos del mismo sistema. Quienes no caben en esta descripción, como el Pato Zambrano, batallan para ganar la confianza de los ciudadanos regios para manejar los asuntos de la ciudad. Por lo que se ve, difícilmente habrá cambios hondos por esos lares.

Tampoco en San Pedro. Aunque por primera vez en 2015 una candidata independiente, Lorenia Canavati, llegó al segundo lugar y logró meter dos regidores a la actual administración, ahora el voto sin partido se divide en dos, lo que afianza al de por sí firme panismo sampetrino.

En Guadalupe sí que hay tumulto. Trece candidatos de todos sabores y tamaños. Como para pasar a la historia. Y ahí sí hay un candidato independiente, Daniel Torres, que hace buena competencia a los tradicionales PRI, con Cristina Díaz, y PAN, con Pedro Garza.

Escobedo se ve firme con la reelección de Clara Luz Flores y San Nicolás con el regreso de Zeferino Salgado, aunque en este último caso el panista se enfrenta con una ola independiente local que toma altura.

¿Y las elecciones legislativas? Mañana seguimos...

