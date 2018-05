Los “ex” en campaña

Ser “ex” es cada vez más común en las vidas actuales. En todo Nuevo León. En todo México. En todo el mundo.

Todos los días se encuentra uno con ex maridos y ex esposas, con ex curas y ex monjas, con ex trabajadores de tal o cual empresa, o con ex directivos de algún corporativo que simplemente ya cambiaron de marca.

A todos ellos nos hemos acostumbrado ya. Los millenials, por ejemplo, no tienen ningún compromiso de fidelidad a las organizaciones que los emplean, igual que ninguna empresa les es fiel a ellos. Por una razón: así son las cosas.

Así son también las cosas en los temas de familia actualmente. Todos tenemos un hermano, un primo, un hijo o un padre que pertenece al nutrido conjunto de los “ex”. Y seguimos confiando en ellos.

Sin embargo, no nos acabamos de habituar a los “ex” en política. Veremos cómo les va esta vez a los ex panistas, ex priistas, ex todo, particularmente a los que compiten para las administraciones municipales. Hasta ahora los augurios no son para celebrar.

El discurso de la congruencia y la lealtad a los partidos sigue pesando mucho, a pesar de la crítica generalizada dirigida a éstos y a sus líderes, y a pesar de la gran cantidad de “ex” que encontramos en el mercado.

Siguen pesando los argumentos de siempre aunque en realidad no tengan justificación. Pues si uno revisa las historias de los que se han ido (con sus enormes diferencias) hallará en muchos casos su postura más que congruente: su partido no los quiso, o si los quiso era solo para la artillería, no para ser elegidos a algún cargo. Las cúpulas partidistas han bloqueado las oportunidades de una enorme cantidad de militantes y han traicionado internamente los más elementales principios democráticos que les darían sentido.

Claro que hay de todo en la lista de “ex”. Pero a todos se les sigue viendo, como a los divorciados de antes, con cierta desconfianza, sea que se hayan mantenido solteros, perdón, independientes, o que hayan vuelto a dar su mano a otros colores. Ya lo veremos, pues. En una de esas, julio nos traerá sorpresas.

