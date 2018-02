Meade, el perfil del no político

En cuestión de estilos, José Antonio Meade, más que ser el candidato de una parte de los mexicanos, es el candidato de una parte de cada mexicano.

Porque hay que reconocer que así somos. De veras pienso que llevamos esa dualidad: por un lado, desconfiamos el tono grandilocuente de las palabras de los políticos, criticamos día y noche las promesas de cambio que no se van a cumplir, no nos gusta el estilo demagógico y añoramos el perfil de un político más normal y más propositivo que no nos robe el futuro con el mero saludo.

Pero cuando tenemos enfrente un perfil distinto, ¡ah!, entonces nos apresuramos a decir que de plano no levanta, que no arrastra. Que es gris, como si quisiéramos colores chillantes.

Meade es el candidato de esa parte de nosotros mismos que prefiere mesura, racionalidad, experiencia. De esa parte que quisiera políticos que no están a gusto con el espectáculo y que no le entran al boxeo; que van por una campaña de propuestas de cambio a partir de la realidad, más que un propósito general de transformación que difícilmente aterrizará y que se quedará flotando a lo largo del sexenio.

La pregunta es si esa parte de nosotros mismos saldrá ganadora el primero de julio.

Y no todo es cuestión de estilo. Pesa también la ubicación de cada candidato en el mapa político. En Meade pesa el pasado. Su experiencia en tareas de gobierno es su mayor fortaleza y su mayor debilidad. Si alguien sabe lo que se puede hacer y lo que no, si alguien conoce obstáculos y rodeos, es él.

Pero haber sido parte clave de gobiernos que desembocan en la insuficiencia del presente y estar "obligado" a defenderlos mientras busca el voto, requiere habilidades de mago. Cualquier tema de campaña se convierte en un "por qué no lo hiciste antes".

Ayer, Meade habló aquí en la necesidad de desarrollar económicamente los estados del sur del país. También puso énfasis en la seguridad de Nuevo León, diciendo que ya es tarde para recuperar los índices de hace algunos años. ¿Seguirán los nuevoleoneses a Meade?

luis.petersen@milenio.com