¿Se lo va a tomar en serio "El Bronco"?

Esto es lo que piden al INE los diputados de Nuevo León: vigilen más de cerca la campaña del aspirante presidencial y gobernador del estado (en ese orden) Jaime Rodríguez Calderón. Pues hay un pequeño detalle: a diferencia de los otros pretendientes sin partido, él maneja muy considerables recursos públicos. En nóminas, en programas, en automóviles...

Los ciudadanos tienen derecho a pedir garantías de que no entrará dinero público a la precampaña bronca. Los ciudadanos de todo el país, pues se trata de una aspiración presidencial y existe el riesgo de desigualdad entre los aspirantes a aparecer en la boleta del 1 de julio.

Y sobre todo los de Nuevo León, porque se trata de recursos de su estado, producto de sus impuestos. No se trata de acusar a nadie, solo de tener garantías: uno de los grandes beneficiarios del desvío de recursos públicos ha sido la actividad electoral, las campañas.

Ciro Murayama, consejero del INE, dijo el lunes que de los aspirantes independientes a la Presidencia solo Margarita Zavala y Eduardo Santillán habían subido su información al portal de transparencia. El Bronco, líder ahora en firmas, sigue tomándolo a la ligera: “¿Tú eres del INE o qué? Si tú le aportas, te daré una respuesta, pero si no le pones nada, no te diré nunca nada, éste es un tema del INE y el INE me va a fiscalizar”, le respondió al reportero de Milenio.

Está claro que el hecho de que alguien tenga acceso a recursos públicos no lo hace en automático un corrupto. Pero sí obliga a las autoridades electorales a poner especial atención en los gastos solo porque hay que cuidar el dinero público, que el reportero, por cierto, también paga.

Lo que no se vale es dejar pasar... así nomás. Y aguas, pues de la misma forma y por las mismas razones se deberá vigilar a los alcaldes en funciones que busquen la reelección, campañas. Esto le tocará a la CEE, pero la lupa es exactamente la misma.

