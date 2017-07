“Tenemos una institución bastante fuerte”... ¿será?

La noticia no puede tener un ángulo bueno: la participación de policías ministeriales en secuestros exprés y extorsiones solo puede hablar del deterioro de otra corporación en el estado.

Hay que reconocer, sin embargo, que la fórmula del procurador Bernardo González para enfrentar el problema es distinta. No escondió los hechos, lo que ya es un avance.

El domingo convocó a una rueda de prensa en la que dio el anuncio de la detención de una agente. Aceptó, además, que hay otros probablemente involucrados: “Sí, pudiera ser. Si son elementos ministeriales o de fuera de la corporación, se actuará como hasta hoy, aplicando todo el rigor de la ley”. “Tenemos una institución bastante fuerte”, añadió.

Y el gobernador Jaime Rodríguez Calderón siguió ayer en la misma tónica.

Con todo, el caso no puede ser más escandaloso. El problema es que el desgaste de las corporaciones nuevoleonesas sigue en aumento. Las policías no solamente incumplen su papel de prevención o de investigación del crimen, ¡sino que participan abiertamente en él! No solo se hacen de la vista gorda, no solo colaboran con la delincuencia organizada, sino que ellos mismos son parte y abiertamente cobran recompensas...

Peor todavía, en este caso los agentes de la Policía Ministerial participan en uno de los delitos que se ha convertido en el peor azote de la población; ellos se han convertido, por lo tanto, en el peor enemigo de los ciudadanos.

Pasamos de la impunidad a la criminalidad, de la desconfianza en la autoridad a la certeza de que hay que cuidarse también de ella...

Lo que sigue de aquí, para la Procuraduría y para su titular (y para todo el gobierno) no puede ser más de lo mismo. Los hechos obligan a una renovación completa y urgente de la Ministerial. Es muy duro el golpe a la institución y a cualquier proyecto para enfrentar la inseguridad.

¿Tenemos una institución bastante fuerte? Aquí ya sabemos que el fracaso en la lucha contra el crimen comienza con el deterioro de las policías.

luis.petersen@milenio.com