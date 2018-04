Cada vez que me preguntan por mis preferencias electorales, respondo que tomaré mi decisión de voto el día 30 de junio. Por la tarde.

Y lo digo en serio. En estos tiempos cuesta trabajo sentirse identificado de entrada con alguna de las propuestas. Se han transformado los partidos, los perfiles de los puestos de elección popular, los personajes, las agendas, las tareas. Incluso la forma como se presenta hoy la política.

La identificación con un color partidista se ha ido borrando. En ese sentido, nos hemos vuelto todos daltónicos. Los candidatos arrastran nuevas cargas y dejan de arrastrar otras. Ha cambiado lo que plantean y lo que critican, que antes no planteaban ni criticaban. Ha cambiado lo que estará realmente en las manos de quien gane la elección y sea presidente de mi país.

Y si alguien me pregunta la clásica: “Si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál candidato votaría?”, responderé, por supuesto. Pero lo haré subrayando: si hoy fueran las elecciones, votaría por tal. Y acotaré: pero el día primero de julio, no sé todavía por quién votaré; podré cambiar varias veces de aquí a entonces.

Hay mucho que escuchar todavía, al menos para mí. Las campañas comienzan, las primeras propuestas se desgranan apenas, los descubrimientos positivos y negativos en la persona de los candidatos presidenciales y sus allegados están por venir. La presión ante los debates (los formatos y el número de los encuentros también serán distintos) y ante el final del proceso les harán sacar mucho de lo que sería su estilo de gobierno.

Y faltan también los reacomodos que indicarán la dirección del voto útil. Vaya, a la hora de entregar esta nota ni siquiera estaba seguro si los candidatos presentes en la boleta presidencial serían cuatro o cinco. A las once de la noche se discutía en la Sala Superior del Tribunal Electoral si finalmente El Bronco sería candidato.

Por eso decidiré hasta el último día. Y yo lo digo no para que otros hagan lo mismo. Más bien porque me pregunto cómo le harán ustedes. Vaya que me gustaría saberlo.

