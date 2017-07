‘El Bronco’ se quiere ir; ¿los partidos qué quieren?

Nadie sabe si el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, se irá de campaña para presidente. Ni él mismo. Lo que todo mundo sable, porque lo ha dicho hasta el cansancio, es que sí quiere hacerlo.

De distintas formas ha comentado que está en busca de las condiciones adecuadas para lograr ese objetivo. Incluso, ha puesto fechas para su posible retiro. Y además de decirlo, actúa así. Gobierna pensando como candidato y da buena parte de su tiempo a lo que hacen los aspirantes: generar polémicas, hacerse notar, exponerse...

Eso lo sabemos. Lo que no está tan dicho es cuál es el plan de los otros actores ante ese futuro buscado por el gobernador. Si revisamos la actuación del PRI y el PAN, los grandes perdedores de 2015 en la elección a gobernador, veremos que su postura responde a una fórmula simple: "lo apoyaremos para que se vaya de candidato, pero no para que vuelva, no para que se quede".

En otras palabras, van a posibilitar su licencia o su renuncia, pero no le van a hacer la vida fácil mientras esté en el gobierno.

La relación de Rodríguez Calderón y su gabinete con el Congreso ha sido rasposa, a tal grado que el Ejecutivo ha tenido que vetar leyes que él mismo había propuesto, por tantos ajustes que les hicieron.

Los diputados han hecho explícita su desaprobación cada vez que han podido y han lanzado exhortos al gobierno como si fueran volantes de una pizzería.

Y mientras en todo el país se forma un frente opositor contra el PRI, aquí los panistas y los tricolores se han llevado como hermanos preferidos.

Claro. ¿Quiénes serían los ganadores si se va El Bronco? Aún si volviera al gobierno después de la campaña, serían los partidos: aprovecharían al menos para sacar adelante reformas conflictivas. Pero si la salida fuera definitiva, o condicionada por un acuerdo, a los partidos se les presenta, en una nueva elección a gobernador, la oportunidad de oro para recuperar Nuevo León.

Sobre todo, después de que han ayudado tanto a que el independiente no sea un buen gobierno.

