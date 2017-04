"Ego te absolvo" (2)

El 26 de mayo de 2015, poco antes de la elección a gobernador, bajo el título de Ego te absolvo, escribí aquí lo siguiente: “El anuncio de la alianza de Fernando Elizondo con El Bronco fue todo un ritual de redención: tus pecados serán perdonados y de hoy en adelante todo es borrón y cuenta nueva”.

“Llama la atención que en el evento de declinación no hubiera ni un solo pero, ni una sola exigencia de parte de Elizondo ante las sospechas y las críticas que pesan sobre El Bronco. Ni una sola palabra acerca a lo que él mismo, el candidato de Movimiento Ciudadano, había denunciado. Todo se fue hasta el fondo del olvido.

“Hace un mes Elizondo estaba hablando de que El Bronco había endeudado como nadie el municipio de García y tuvo que retrasar pagos a proveedores y remuneraciones a sus secretarios. ¿Ya no importa? (...) Me gustaría saber en qué se basa Fernando Elizondo para, ahora sí, creerle. La crisis de los partidos políticos es real, ¿quién lo niega? Incluso se puede decir que están en la lona precisamente porque son un club de complacencias y complicidades. Pero la alternativa no puede ser más de lo mismo: ego te absolvo.”

Ya en el gobierno, Fernando Elizondo se fue quedando solo, arrinconado en el despacho de la Autoridad Moral. Lo que vendieron como un cogobierno se convirtió rápidamente en un animal fantástico que solo cabía en los relatos de la mitología de la decepción: cabeza de Fernando, cuerpo de Bronco. Ja, ja, pero ellos parecían tan convencidos...

Y nadie escuchó la única frase célebre de aquella campaña, proveniente del otro candidato Elizondo en pleno debate: “Con güevos no se gobierna, hombre”.

Don Fernando renunció al fin después de varios intentos y múltiples choques con el equipo de gobierno, en particular con Manuel González, y después de que la administración del primer gobernador independiente de México se había vuelto decepción para los ciudadanos.

Renunció después de que El Bronco, en su discurso de la conmemoración del nacimiento de Benito Juárez pareció romper también con quienes habían aportado fondos a su campaña. Los culpó de detener a México, junto con los partidos y los medios.

Se despidieron con una sonrisa. De nuevo, no hubo crítica. Elizondo declaró que su trabajo lo dejaba satisfecho. Los motivos de su renuncia, personales. Como si hubiera sido un gobierno sobresaliente. Ego te absolvo, de nuevo. La autoridad moral se va. Como llegó, se va.

