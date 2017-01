En una de esas hasta tiene razón, pues el dinero falta... pero esa forma de comunicarlo no producirá la comprensión ciudadana deseada por el presidente Peña Nieto.

Ante una población no dispuesta a escucharlo, acabó echándole más gasolina al gasolinazo.

Hasta parecía seguro de no querer hablar de razones. El mensaje presidencial se quedó en que no es fácil tomar una decisión como esa, en que comprendía la molestia y el enojo, y en que no quedaba otro remedio, por el bien de todos.

El único intento por argumentar el gasolinazo consistió, por un lado, en la explicación negativa: esto no tiene que ver con las reformas; por otro lado, en las generalizaciones: es por la estabilidad económica y responde a los precios mundiales de la gasolina. De no tomarse esta medida nos iría peor.

¿Comprendido? Claro que no. Y luego insistió en que habían difundido estas explicaciones reiteradamente y que lo seguirían haciendo. El eco hablándole a la pared.

Las protestas siguieron. Casetas de cobro tomadas, estaciones de servicio vandalizadas, tiendas saqueadas. A las tres de la tarde la Policía Federal informó de 34 bloqueos carreteros en 13 estados.

Casi a las cinco el Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado a la población: eviten propagar rumores. Se hablaba de posibles saqueos en diferentes zonas de la ciudad y los negocios empezaron a cerrar.

Gulp. Lo digo porque aún quedan dos años de este sexenio.

En Nuevo León se prevé para hoy una marcha desde distintos puntos cardinales de la zona metropolitana. Los convocantes están tratando de concentrar el descontento en una sola manifestación que bien puede paralizar la ciudad. Y ya hay un aviso de bloqueo para el viernes.

Además del gasolinazo en sí mismo, el punto de conflicto en el estado es el precio del transporte público. El aumento no es seguro, pero se han tardado mucho en que alguien diga que no será así.

Peña Nieto advirtió en su discurso que no permitiría que nadie se aprovechara del alza en gasolinas... Veremos si aquí lo logran.

