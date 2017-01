2017: el terremoto no ha pasado

El año 2016 fue pródigo en sorpresas y resultados desconcertantes. Ojalá pudiéramos decir que 2017 ya no será igual.

Si bien ya sabemos que este año jugaremos en otra cancha, la de Trump, también es cierto que el nombre del juego sigue siendo “Impredecible”.

El terremoto no ha pasado. De entrada tendremos que aprender a reconocer los tiempos, en los que ya no se puede esperar el mismo tipo racionalidad política. Las emociones han jugado un papel cada vez más importante. Sin apelar a los grandes argumentos y discursos, los ciudadanos prefieren sacudirse a la primera oportunidad todo aquello que se les presenta como una traición o como una falla. Los que se sienten lastimados no tienen ya razones que justifiquen la petición de un año más de heroísmo, sobre todo cuando no se les pide a todos por igual.

No, el terremoto no ha pasado. En nuestro país, la reacción gasolinazo tiene la misma configuración. La furia sobrepasa los intentos de argumentación del secretario de Hacienda y los aplasta sin que nadie quiera ni pueda ponerlos en la balanza. No hay discurso que lo soporte, ni comunicación política que logre hacerse oír.

La furia es un hecho. Vale la pena releer a Hanna Arendt. Para ella la furia no es una reacción automática: “...nadie se enfurece frente a una enfermedad incurable o un terremoto, ni ante condiciones sociales que parecen eternas. La furia o indignación brota cuando se sospecha que las condiciones pueden cambiar, pero quedan iguales... En este sentido, la furia y la violencia que a veces, no siempre, la acompaña, figuran entre las emociones humanas ‘naturales’: curar a los hombres de esas emociones significaría nada menos que deshumanizarlos o castrarlos”.

No, el terremoto no ha pasado. Y en México aún faltan dos años para que termine el sexenio. Muchos se concentran en 2018 y en las elecciones, qué bueno. Pero se les olvida que falta todo este tiempo, en el que habrá un escenario de crisis, poblado de actores enojados.

luis.petersen@milenio.com