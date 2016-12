El dinosaurio no se ha ido

No lo hicieron bien. No tuvieron cuidado, no estuvieron dispuestos a escuchar, no quisieron explicar. Los políticos de Nuevo León acabaron manejando todo entre ellos, dando y dando, negociando en lo oscurito. Por parejo.

Y para acabarla, una vez tomadas decisiones presupuestales y tenenciosas nadie quiso dar la cara: los diputados clausuraron de inmediato el periodo legislativo. El gobernador simplemente se negó a responder. El secretario general de Gobierno se escapó por la puerta de atrás, mientras el Palacio de Cantera hervía de manifestantes enojados que querían una explicación.

Ni qué decir: la clase política nuevoleonesa mejor le apostó al olvido. Al cabo ya viene la Navidad, donde el año se desinfla en abrazos, perdones y buenos deseos. Y el fin de... perdón, la final, que todo lo cura con un poco de suerte.

¿En realidad avanzamos este año en el respeto al ciudadano? Creo que no. Los gobiernos necesitan recursos, pero esta vez no encontraron límites. Si viene un año difícil para todos, se esperaría que al menos no se sirvieran con la cuchara grande o que se comprometieran a hacer un trabajo más eficiente. Pero no, primero garantizaron lo suyo...

¿Avanzamos en mejoramiento de la calidad de vida y de espacios públicos? La respuesta, my friend, está en los baches. Y en la falta de espacios verdes.

¿Avanzamos hacia la desaparición de la corrupción? Nada. Todo fue golpes mediáticos en la lucha anticorrupción, liderada por un subprocurador que perdió la legitimidad al revelarse su propia situación jurídica. Y perdió autoridad al saberse los resultados.

¿Avanzamos en democracia y participación? En todo caso ganó la decepción. Los más entusiastas soportes del primer Gobierno independiente se volvieron críticos amargos. Y el gran cambio democrático prometido por El Bronco se convirtió en una burbuja desde que anunció que en unos meses se irá para seguir de campaña. No se puede dejar de pensar en el microclásico de Monterroso: “Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí”.

luis.petersen@milenio.com