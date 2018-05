Ciudad Guadalupe: la importancia de tener madre

Un candidato en cada hijo te dio: ¿alguien más quiere contender en Guadalupe?

De entrada, seis candidatos independientes le suspiran a la presidencia de este municipio.

Entre ellos, quien tiene mayor fuerza y posibilidades es sin duda Daniel Torres Cantú. Los demás acabarán repartiéndose migajas y si a alguno le va bien tiene ya a sus cercanos en la lista de regidores para ver cómo los mete en el cabildo.

Yuri Vanegas, Daniel Torres Rangel, Helios Salazar, Carolina Garza o Juan Humberto Leal están ahí para quitarle votos a alguien o simplemente para revolver las aguas.

Y no solo ellos. También hay un buen grupo que va envuelto en bandera partidista. RED lanzó a Pedro Garza Ibarra. Sergio Rivera va con Nueva Alianza. La ex panista Laura Paula Ibarra compite ahora por MC, el ex panista Francisco Bustillos juega con el PRD y el ex panista y ex alcalde Chema Elizondo por la coalición Juntos Haremos Historia.

Hay quien afirma que hay hasta escasez de nombres, que ya no alcanzan para tanto candidato: tenemos en campaña a dos Daniel Torres (uno Cantú y el otro Rangel) y a dos Pedro Garza (uno Treviño y otro Ibarra).

Pero en la política la inocencia no juega. Resulta que dos de los tres más fuertes contendientes a la alcaldía tienen un homónimo. ¿Lograrán confundir a los electores y quitar por esa vía votos al panista Pedro Garza y al independiente Daniel Torres, los originales?

Creo que sí. Sobre todo porque ya no alcanzan a inscribir en la CEE a otra Cristina Díaz (digo, para regresarle la travesura al PRI).

Pero a Garza Treviño y a Torres Cantú les queda, eso sí, tiempo suficiente para posicionar su apellido materno.

Aunque se dice que en política el que tenga apellido materno se queda fuera, ahora le tendrán que hacer un lugar y dejar claro que, al menos ellos, sí tienen madre. Eso los haría ganar.

