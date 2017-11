La casona de la sospecha

No es un palacio ni se parece a lo que aquí consideramos un palacio. Por supuesto que está lejos de ser el Palacio de Cantera y quien lo llame así francamente exagera. Es una casona, sí, amplia en sus espacios, con un patio al centro y en medio de un ejido.

Pero eso es suficiente. Suficiente para que despierte el sospechosismo y para que el precandidato a la Presidencia y gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, sea llamado a cuentas por el más riguroso de los jueces: el imaginario popular.

El implacable juez se pregunta, por ejemplo: ¿por qué el gobernador mantuvo en secreto su proyecto? ¿Por qué no abrió el juego desde el principio y por qué no dijo con qué recursos la mandó hacer? ¿Por qué construye precisamente ahora que es gobernador? ¿Por qué así, después de haber criticado la casa de su antecesor en el gobierno, Rodrigo Medina, en Misiones, o la de la ex alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, en San Pedro, construidas durante sus respectivos períodos de gobierno? ¿No se está comportando exactamente igual?

El arquitecto Balderas, diseñador de la casa, debe haber cerrado los ojos e imaginado una entrada espaciosa que desembocara en un verde patio cuadrado con una gran fuente en medio y rodeado por veinte arcos de medio punto sobre pilares de cantera que protegieran y refrescaran los 24 metros de corredor donde estarían alojadas estancias diversas para sentarse y conversar, para tomar un café, trabajar, tejer, jugar. El corredor daría entrada y luz a las cuatro recámaras y sus respectivos baños y vestidores, a una gran sala-comedor-cocina cuyo horno de leña sería el corazón de la casa y a tres salones de usos varios. Una auténtica casa mexicana, añoranza de aquellos tiempos de haciendas.

Entre que son peras y son manzanas, el severo juzgador popular evalúa los gestos. En sus manos está otorgar o no sus firmas al candidato independiente a la Presidencia y colaborar o no en la aventura de irse de campaña para eventualmente volver al gobierno. Decepcionado desde antes, el imparable juez tiene a su acusado en el banquillo.

luis.petersen@milenio.com