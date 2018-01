Aerolíneas: la casa gana

No sabe uno si reír o llorar. En todo caso, prefiero reír. Comprar un boleto de avión en los sitios de internet de las aerolíneas del país es como participar en un juego de mesa en el que debes cuidarte del contrincante a cada movimiento.

Por razones ajenas a este artículo, me tocó viajar esta temporada en las cuatro mayores empresas de aviación mexicanas. Compré todos los boletos por internet y cada vez la aerolínea fue, por decir lo menos, un serio contrincante que sabe de bluff y de mensajes con truco.

En una misma página te cambian el juego: algunas cosas hay que añadirlas si las requieres; otras, ¡cuidado!, hay que encontrar la forma de restarlas si no quieres ver subir el precio de tu boleto y... la casa gana.

De las cuatro, una sola aerolínea posibilita viajar normalmente, sentado y con cierto equipaje, con el precio anunciado desde el principio. Las demás se dan sus mañas. En una te aumentan el precio si es que quieres un asiento: si no cargas un extra de 129 pesos mínimo por trayecto, no tienes lugar, por lo tanto no prosigues la compra, por lo tanto no viajas. En otra, de plano no puedes continuar si no aceptas un cargo extra de 270 pesos ¡por pagar con tarjetas de crédito o débito, o en efectivo en una tienda!

En el transcurso de la compra, los contrincantes te tratan de vender las cosas más insólitas. 50 o 60 pesitos por imprimirte el pase de abordar y la “atención personalizada” que implica.

O te insisten en los seguros, donde en alguna parte te sorprenderán con este aviso: “Por solo $89 protege tu equipaje y vuelo en caso de cancelación o suspensión. ¿Deseas agregar el seguro?”. Jugadón: les pagas por si ellos mismos hacen mal el trabajo.

O te venden un “Kit Experto” a 299 pesos, que contiene seguros y servicios inútiles y que no puedes quitar en un solo paso sino en dos. Bueno, al menos ahí no son como otra de estas aerolíneas que te vende un seguro para cubrir las emergencias dentales durante el viaje. Como si trajeran su consultorio a bordo.

luis.petersen@milenio.com