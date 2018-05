Si hay malestar, hay encono social

La grisácea época de ansiedad en que vivimos trae consigo una alegría nerviosa e impregnada de angustia que nos produce el mismo y desagradable efecto que nos causa cuando el gis se rompe en el pizarrón.

Lamento que tengamos tantos candidatos, hombres de una gran chispa y tan carentes de verdad, de imparcialidad y de justicia, cada vez que veo al hombrecito tabasqueño que suelta con singular alegría una sarta de medias verdades o medias mentiras, según el cristal con el que lo mire, para tener atento y contento a su público, en especial a Tatiana Yeidckol; es cuando pienso que es bastante rico para vivir en la milonga y la holganza, que le sobra tiempo para mentir de un modo tan alevoso.

Menosprecio a aquellos candidatos que ahora desde Morena nos miran con desprecio, que se sienten imponentes y no les gusta la cultura ni la literatura, ni la política de altura, ellos son los cerebros más necios y los corazones más vacíos, ya que entierran y olvidan su pasado priista y ojean con desdén las obras completas del Mesías Tropical.

Aquí en nuestra Puebla, lo nuevos “morenos”, es decir lo arribistas, tratan de inocular el encono entre la gran familia poblana, en la misma tónica que a nivel nacional lo hace Andrés Manuel, por lo que nuestra actitud mental deberá ser la de los hombres que sabemos controlarnos a nosotros mismos, no como aquellos que pierden el control de sus actos y es seguro que se arruinen mental y físicamente y se ven impulsados a cometer algún acto que sea motivo de desdicha para el común de la gente.

Mal se ve López Obrador al decir que no le gustaría tratar con Martha Erika, que sería una incomodidad, pues la califica como “la esposa de Moreno Valle” (implícitamente reconociéndola ya como gobernadora), y él con el único que quiere hacer pareja es con Miguel Barbosa Huerta, tal para cual, sólo que el peje ya se siente sentado en la silla presidencial, cosa que tal vez ni suceda, y Barbosa está dispuesto a inmolarse en aras de que Andrés Manuel aprenda a respetar a las mujeres.

Lo que me lleva al concepto de encono, que es la animadversión o rencor hacia una persona, especialmente en la forma de enfrentarse a alguien. Veía el martes de la semana pasada, por Milenio TV, la entrevista de Carlos Marín al titular de la Secretaria de Salud, José Narro, comentaba, entre muchas cosas, el estado de ánimo de la sociedad: “El mundo está enojado, hay un encono en el mundo”… “Sí hay malestar, hay encono, hay resentimiento, hay situaciones que nos incomodan. El tema de la delincuencia es otro, ese no es nuevo. Lo que yo podría reconocer como novedoso es que sí hay un estado de ánimo de molestia, de malestar muy generalizado”.

Hay muchos hombres que se obsesionan con una idea personal y van como un rebaño empujándose unos a otros, inclinando la cabeza para no ver el resplandor del cielo azul. Este gran rebaño espero que no sea llevado al despeñadero por la fe ciega de un ídolo populista ambicioso, insaciable y oportunista, que no mira para adelante porque no se atreve a confrontar su realidad, porque en el fondo tiene la vaga esperanza de ser un salvador, un mesías que se convertirá en el autócrata del mañana.

Por lo que los invito a atisbar las cosas de otra manera, a ser partidarios de las libres manifestaciones del ingenio humano para así terminar con el encono, el malestar social, el resentimiento y todo lo demás para mejor darle prioridad a los valores, buscar asiduamente un más perfecto orden social con la finalidad de atenuar las tensiones que generan los violentos, los conflictos políticos e ideológicos en los que estamos inmersos.