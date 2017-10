La reconstrucción física y moral de México

Decididamente, marchamos a pasos agigantados hacia una conmoción que se está gestando en nuestro país, es decir, algo está pasando que agita a la sociedad hasta sus cimientos. Entre las sombras y efectos del temblor aparece una multitud que está inspirando a los grandes reformadores, a fin de reordenar, no solamente los daños físicos, sino también se discute la fórmula para corregir los problemas de la economía social y de organización política.

Yo creo que es el momento para que de todas estas opiniones infinitas que se cruzan y se rozan entre sí, surjan unas cuantas ideas claras y sencillas, a fin de tener una sociedad más igualitaria, de una igualdad real que implique tierra, capital y trabajo para todos los habitantes de este país.

Triste, pero edificante, es el espectáculo que estamos observando; de un lado un movimiento extraordinario de jóvenes que están dispuestos a ayudar solidariamente en todo lo que sea necesario para el renacimiento y florecimiento de las comunidades dañadas por el terremoto.

Mientras los políticos se esfuerzan por engañar al mercado de los votantes, de cara al 2018, como vulgares mercachifles donando el dinero que no les corresponde donar, porque ese dinero no es de ellos, es de todos, esto se llama aquí y en China estafa política y no de otra forma.

De hoy en adelante, debemos fomentar el amor a México. Nuestros menores deberán ser educados en la libertad absoluta, en el libre albedrio, en el estudio científico que rige el pensamiento y la conducta, aprender a aprender.

Yo creo que un ejemplo nuevo de solidaridad lo han dado los soldados, marinos, policías federales, estatales y municipales, rehaciendo las relaciones colectivas sobre un principio tan sensible y sublime, como lo es la ayuda mutua, practicando como hemos visto la solidaridad de todos para salir fortalecidos del sismo.

Después del terremoto, hemos sufrido y sollozado por lo sucedido pero la resistencia del pueblo mexicano es más fuerte, se percibe y se siente. Estamos de pie y seguiremos desde México y con los mexicanos en el extranjero, con más ímpetu que antes.

Todos los pasantes de ingeniería y arquitectura y de todas las carreras afines conformarán el ejército de la reconstrucción. Todos aquellos que nos decimos letrados estamos llamados a cambiar al estado mexicano con leyes y normas más claras y precisas, extirpando de este modo, el tumor maligno de la corrupción que tanto daño le ha hecho al país. Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Morelos, Ciudad de México, Guerrero, Puebla, y demás estados afectados, en un año deberán estar totalmente reconstruidos con las últimas técnicas antisísmicas.

Hoy tenemos la oportunidad de un cambio profundo, tenemos todas las circunstancias favorables que se necesitan para que la transformación sea una realidad, trabajar todos para uno y uno para todos. He aquí la única condición para que el avance de México sea una realidad. Hagamos una revolución en el terreno económico, empecemos de nuevo, con nuevas exigencias en el terreno político y, sobre todo, hagamos buenos cimientos en el terreno ético, para que así se fijen las bases de un nuevo y excelente tejido social.