Quién es quién en la política

La declaración del Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, no tiene desperdicio, textualmente dijo: “que haya suficiente lucidez (de los mexicanos) para ver a dónde conduce ese suicidio de votar por el populismo… no van a ser tan insensatos teniendo en frente el ejemplo trágico de Venezuela… mi esperanza es que el populismo no gane, sino más bien que retroceda” haría al país “retroceder a una democracia populista y demagógica”; inmediatamente poniéndose el saco y dándose por aludido, Andrés Manuel respondió “es un buen escritor, pero mal político” le dijo al galardonado escritor peruano.

Como el agua y el aceite, parece que el Peje y los intelectuales nomás no se llevan, recordemos que semanas antes tuvo discrepancias, en buena lid, con Jesús Silva-Herzog Márquez y Enrique Krauze, sólo por llamarlo oportunista, e inmediatamente les dio acomodo en la mafia del poder.

Por el otro lado, tenemos al PRI y al PAN peleando a nivel del Ministerio Público, sandeces, cosas turbias, del pasado de Anaya, quien fue y es contumaz crítico en contra del PRI corrupto; pensando y creyéndose Andrés Manuel, sin darse cuenta que él si es de carne y hueso, y un simple y sencillo mortal.

Anaya se presentó ante la Procuraduría General de la República, custodiado por Dante Delgado, Diego Fernández de Cevallos y Santiago Creel; se negó a presentar declaración alguna y simplemente presentó una carta, manifestando su inconformidad; posteriormente la PRG difundió un video del asunto que tampoco fue del agrado de los panistas; es oportuno notar que en este proceso electoral, entre otras cosas, sirve como descarga de los fermentos agresivos y rencorosos acumulados a través de los años, convirtiéndose inexorablemente en una vía de desagüe de la tendencia mezquina partidaria, enrareciendo el ambiente electoral.

En otro lado, Margarita Zavala, quien según las encuestas crece en popularidad a partir de que consiguió el millón de firmas; y tras difundirse video de Anaya departiendo alegremente en la boda de su mejor amigo, Margarita no tardó en dar un tuitazo: “Las mentiras de Anaya rayan en la personalidad múltiple. Es una pena que en el PAN se haya autoimpuesto un mitómano como candidato. Para todos los panistas yo seré una opción que defienda los valores que dieron vida a Acción Nacional”.

Aquí en Puebla, según encuestas, las cosas para la elección de gobernador del estado están de este modo: el 32 % de la votación sería para Martha Erika, el 21% sería para Enrique Doger Guerrero, y en un tercer lugar nos encontramos al ahora ahijado del Peje, Luis Miguel Barbosa, con 19%, y el 28% restante para los que se sumen o para los indecisos. Otras encuestas difieren en los porcentajes y en algunas posiciones, pero recordemos que esto va cambiando conforme nos acercamos al mes de julio, y más o menos nos vamos dando una idea de cómo va caminando la elección.

¿Quién tendrá la razón? ¿Anaya, Andrés Manuel, Margarita, Vargas Llosa, Meade, las encuestas o la PGR? Concluyo este escrito con la reflexión del escritor español del siglo XIX, Ramón de Campoamor y Campoosorio, en cuarteta completa que dice: “En este mundo traidor/ nada es verdad ni mentira/ todo es según el color/ del cristal con que se mira”.