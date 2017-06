Como perder por arrogantes absurdos una elección presidencial

En días pasados, se celebró el tercer Congreso Nacional de Morena, donde Andrés Manuel sentenció que solo irá en coalición con el Partido del Trabajo (PT)para la elección presidencial de 2018.

Ríspida quedó la relación entre el PRD y su medio hermano, el partido denominado Morena.

Rememoremos que Andrés Manuel López Obrador fue candidato por el PRD, allá en el año 2012, cuando las izquierdas estaban semi unidas. Se veía con posibilidades de ganar, pero quedó en segundo lugar.

El tabasqueño se percató que él sólo podía gestionar su propio partido, y así poder imponer sus propias condiciones y reglas.

Tras la caída en la opinión pública sobre el desempeño del Presidente Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel volvió a estar arriba de las encuestas. Y parecía que eso le sería suficiente para destronar al PRI del Estado de México. Y casi lo logra, pues el margen de diferencia fue de tres puntos, habría ganado si hubiera concretado una alianza con el PRD. Las polémicas deserciones de los traidores perredistas y alfiles del PRI, como lo es Luis Miguel Barbosa, ahora incrustados en Morena, junto con la manera soberbia, e impositiva de negociar de Andrés Manuel, dieron al traste con cualquier acuerdo posible.

Así hubiera logrado su cometido, en lugar de estar desperdiciado el dinero de todos nosotros en su promoción en el Estado de México, demostrando que Delfina ni nadie le interesa, haciéndole el caldo gordo a la mafia del poder y en especial a los de Atlacomulco, habría ganado con un margen holgado la elección del estado de México.

Y es que sólo el PT declinó a favor de Delfina Fuentes en los pasados comicios, como señal de tributo y entrega total al “peje”, sin olvidar que el dueño original de este partido responde al nombre de Raúl Salinas de Gortari, de ahí que el PT sea considerado para la alianza.

Andrés Manuel declaró: “por congruencia no podemos marchar juntos con esos partidos; me refiero al PRI, PAN, PRD, Verde, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Nueva Alianza”, ya que cualquiera que no comulgue con sus ideales, y no sea dócil a su pensamiento, automáticamente pasa al servicio de la mafia del poder.

En elecciones tan cerradas, como la que pinta para el 2018, las alianzas y gobiernos de coalición son lo más viable para obtener el triunfo. Por eso, al ver la debacle panista en el Estado de México, Ricardo Anaya no tardó en proponer una alianza con el PRD, lo que podría suceder si las negociaciones son congruentes, no solo con el PRD si no con todos los demás partidos despreciados por el mesías tropical.

Si Morena hubiera ganado la elección del Estado de México, otro cantar sería. Por más impugnaciones, se ve difícil que se le niegue al PRI la constancia de mayoría de votos por parte del maltratado INE.

Técnicas demagogas y discursos populistas, que si bien le han funcionado a Andrés Manuel para posicionarse en el gusto de un pueblo engañado, no es el tipo de política que se necesita en el mundo actual, en las democracias modernas. Si bien sucumbieron Estados Unidos e Inglaterra al canto de las sirenas y sus falsas promesas, fue Francia otra vez con Emannuel Macron, que les puso un alto.

¿Que decidirá México en 2018? No lo sabemos, pero lo que sí sé es que se vienen meses de lucha política, deserciones, descalificaciones, puñaladas traperas, golpes bajos y videoescándalos.