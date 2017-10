Ningún chile les embona, ni les embonará

“Ningún chile les embona” o lo que es lo mismo, “nada les gusta”, como diría el Presidente Enrique Peña Nieto el pasado mes de abril, ahora en relación a la renuncia del titular de la Procuraduría General de la República.

Y puede que tenga razón porque en las redes sociales, en particular los “chairos”, se han encargado no sólo de desprestigiar, si no de confundir la opinión pública con una sarta de medias mentiras o medias verdades, alarmistas todas, proyectándole la culpa al gobierno de todo lo malo que sucede en el país.

En algún chat he leído, de quien dice ser científico, que el gobierno sabía que iba a temblar y no hizo nada para mitigar o para prevenir dicha catástrofe, cosa que desde luego es mentir. Los “pejezombis” chatearon junto con los “chairos” al pueblo bueno de la maldad de este gobierno.

A tal grado ha llegado el trabajo sucio de estos personajes que cualquiera bien nacido que ponga en duda su verdad es, inmisericordemente, atacado vía redes sociales, como el peor enemigo de la patria.

¿Por qué lo digo? Por la declaración de López Obrador en relación a la renuncia del procurador, en donde felicita al Presidente Peña por su decisión de prorrogar, hasta después de las elecciones, la designación del nuevo Fiscal.

Palabras del llamado “Mesías Tropical” que transcribo tal cual: “Manifesté mi reconocimiento a la decisión que tomó Peña Nieto de posponer el nombramiento del fiscal hasta después de las elecciones, creo que esto es importante porque el principal problema del país es la corrupción y la impunidad, se requiere un fiscal honorable, independiente, honesto, que se ocupe de erradicar por completo la corrupción y la impunidad, entonces por eso celebro que se haya tomado esa decisión de posponer el nombramiento del fiscal”, declaración que en las redes, los pejezombis y chairos, no le dieron importancia alguna.

Se trata de brindar a la opinión pública una versión lo más cercana a la verdad, por eso creo que la política en México está atravesando por circunstancias difíciles de procesar, dado el bombardeo de esta exclusiva pandilla de “chairos” que se dedican a desinformar los logros y alcances de la política gubernamental.

Usted amable lector se preguntará quiénes son los “chairos”. Estos personajes así definidos, son “pseudo izquierdistas”, yo les llamo “pseudo anarquistas”, de bajo perfil intelectual pero asiduos y ociosos de las redes sociales que defienden a capa y a espada causas sociales y políticas en contra de cualquier forma de pensar, pero en especial a la que está en turno en el poder, pero a los que se les atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dicen defender y sólo se conforman cuando se “autosatisfacen” con sus proclamas. Mención honorífica al líder supremo de los chairos: Donald Trump.

Incluso, hay extremos de “amenazas de muerte” como le sucedió al periodista Ricardo Alemán en su cuenta de Twitter quien recibió una de estas, que llama a la risa, con una serie de coincidencias que por lo pronto llamaremos “política negra” y de la que me ocuparé en otra entrega.

Chile habanero, chile poblano, chile puya, chile chipotle, chile guajillo, chile en nogada, ningún chile les embona ni les embonará.

Estamos por entrar a una gran guerra sucia de tuits, retuits, likes, mensajes, memes, fakenews, hackeos, etc. Serán el componente principal de esta elección; en donde hasta los hackers rusos, como en Estados Unidos, aparecerán como inocentes “bots”. Pero como afirmó Genaro Villamil en la presentación de su libro: “La rebelión de las audiencias, de la televisión a la era del trending topic y el like” en la Universidad Autónoma de Puebla: “Los tuits no son votos”.