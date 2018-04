No mentir, principio traicionado por Morena

Una vez iniciadas formalmente las campañas electorales, ya siendo definidas y repartidas todas las Diputaciones y Senadurías a lo largo y ancho del país, es así como la controversia no deja de ser generada por Morena.

En días recientes Yeidckol Polevnsky, presidenta del CEN de Movimiento Regeneración Nacional, subió a las redes sociales una foto de un supuesto mitin que habría tenido López Obrador en Monterrey, adjunto a la foto colocó la siguiente frase: “Monterrey se levanta con @LopezObrador_ las encuestas se están quedando cortas, el pueblo impulsa el cambio”.

El tweet resultó ser falso, pues la fotografía en cuestión era del diario La Jornada. ¡Pero del año 2012!; aquella vez en que López Obrador contendió por segunda vez por la silla presidencial, pues incluso se pueden ver las banderas amarillas del PRD.

Yeidckol Polevnsky, al ser descubierto su engaño, trató de arreglar la situación con un nuevo tweet, esta vez haciendo una comparación de la foto antigua con un mitin que sí sucedió el lunes pasado en Santa Catarina, Nuevo León, con el siguiente texto: “2012/ 2018 cada día somos más y más con @lopezobrador_ en Nuevo León”

Esto sólo es una muestra de todas las artimañas de que harán uso los partidos políticos a fin de ganar votos: noticias falsas, medias verdades, mentiras, ataques, etc.

Con esta pequeña ambigüedad, doy entrada al presente artículo, al menos por parte de Morena, de que en esta campaña va a tratar de dar de todo y sin medida.

La gran paradoja, por ridícula y absurda que se quiera ver, es que una vez que Morena con sus mini aliados, el partido del PES y el partido del PT, “colaron” en las candidaturas al Senado, Congreso de la Unión y Congresos Locales (9), a candidatos foráneos provenientes en su gran mayoría del Partido Revolucionario Institucional.

Y ahora recurre a sus militantes nativos, quienes fueron despojados de las candidaturas, para que formen un gran ejercito electoral para que hagan campaña, repartan volantes, pinten bardas, asistan a mítines y el día primero de julio defiendan en las casillas electorales los votos que el partido Morena reciba a favor de los ex priistas y oportunistas de toda laya y calaña.

Hoy se puede demostrar que la corrupción ha ido progresivamente en aumento, a partir de que los ex cuadros priistas se han hecho cargo de las coordinaciones estatales, una parte de la mafia del poder al menos aquí en Puebla se mimetizó con Morena, con la anuencia y aprobación de Andrés Manuel.

Estos sí que son actos de corrupción, y que de algún modo blindan la doble moral del Peje, que justifica como no queriendo aceptar la realidad de la política mexicana, una realidad en la que se han ido perdiendo valores y las conductas contrarias a la ética que han ido ganando terreno.

El pragmatismo político en todo su esplendor y como sustento la traición a la fiel militancia Morenista, y la negativa a los principios de no robar, no mentir y no traicionar, ¿honestidad valiente? Valiente honestidad.