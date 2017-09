México solidario

Si algo me puede mover es ver miles de manos jóvenes de los millenians en un acto al que, simple y sencillamente, le llamaremos: solidaridad.

Hace tiempo que no me llenaba el corazón de tanta felicidad al sentir la solidaridad. Ahora, al ver este espectáculo me siento en paz, seguro y con mucho entusiasmo para lograr levantarnos del infortunio.

Por eso, es importante recordar que la solidaridad implica comprensión, disponibilidad, colaboración, lleva consigo involucrarse y compartir; como los tres mosqueteros, todos para uno y uno para todos.

Ningún ser humano puede ser indiferente, siempre existirá alguna forma de manifestar nuestra solidaridad. A veces es más fácil prestar nuestra ayuda a gente lejana que a personas con las que se convive a diario.

Es realmente conmovedor ver a estos jóvenes en el acopio y reparto de despensas, así como cadenas humanas que, con sus propias manos, recogen el escombro de algún edificio colapsado. Realmente, es milagroso ver como la sociedad civil se organiza y vence la batalla de la adversidad.

Hemos sido testigos de que todas las clases sociales, desde la más humilde hasta las más opulentas, se han manifestado para la reconstrucción de las zonas dañadas por el sismo y la inmediata ayuda a los damnificados.

Por redes sociales se ha difundido y se ha hecho viral el siguiente mensaje:

“Señor Presidente Enrique Peña Nieto. Sin duda, su gobierno ha tenido momentos malos y usted, en lo particular, muy malos, pero Dios le ha puesto en frente una oportunidad de oro, tenga el valor de enfrentar a los partidos políticos, llenarse de gloria, hacernos olvidar y pensar que fue un gran acierto tenerlo como presidente. Pida, provoque y logre que el dinero que se tiene destinado a las campañas electorales del próximo año, se done en su totalidad a reconstruir la ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y todos los estados que pudieron verse afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017, día que sin duda quedará marcado en la memoria de todos los mexicanos. Eso sí contaría y contaría mucho”.

Creo que se está logrando, ya que el PRI fue el primero en donar una importante parte de su ingreso para los damnificados. Esperemos que los “pejezombis” y las aves de mal agüero no me tomen a mal y se dediquen a propagar a replicar que Peña Nieto está cumpliendo. Esto daría como resultado una reconciliación entre los mexicanos que sólo un sismo de tal magnitud nos ha podido dar.

En este evento ser participativo implica tener iniciativa. No es, simplemente, hacer lo que debo, sino ampliar toda la inteligencia para hacerlo de la mejor manera. La participación es una virtud que todo ser humano debe desarrollar por sí mismo. Participar es hacer lo que nos corresponde de la mejor manera, siendo el bienestar colectivo la ganancia. Participar significa solidaridad para con todos, colaboración, ayuda mutua, la unión hace la fuerza, hoy por ti mañana por mí.

Veo a la sociedad mexicana como un ser humano que entrega el total de sus capacidades para servir a los demás desinteresadamente, veo a la sociedad mexicana con un ánimo grande que aleja de sí toda envidia y resentimiento en los que últimamente estábamos enfrentados.

Qué importante es la solidaridad. Podemos afirmar que es un acto lleno de generosidad, que crea en tu entorno sentimientos y actitudes de paz, de concordia, de convivencia, de misericordia y de consuelo. ¡Viva México!