Pronto nos alcanzará el destino vía Facebook

El proselitismo político consiste en convencer a nuevos adeptos para alguna causa política, comúnmente una elección. El objetivo es incidir en las personas para que cambien su preferencia política a favor de otra.

La parte negativa del proselitismo acontece cuando quienes lo practican llegan a romper las reglas de una campaña política, forzando el cambio de opinión, mediante el engaño o con discursos demagógicos.

Hace años, cuando las televisiones eran unas grandes cajas cuadradas y no había siquiera control remoto, ya se hablaba de la influencia que esta podía ejercer en los televidentes, leer el Homo Videns de Giovani Sartori. Pero ahora es el tiempo de las redes sociales, lugar en el que nos informamos y convivimos prácticamente a diario.

Una de las plataformas más famosas, Facebook, se vio envuelta en una gran controversia, pues reportajes simultáneamente publicados por The New York Times, The Guardian y The Ovserver han revelado la filtración de datos de más de 50 millones de cuentas. El responsable de esto fue Cambridge Analytica, que es una compañía especializada en la obtención y análisis de datos sociales y psicológicos desde múltiples fuentes y consigue encontrar y categorizar a cada una de las personas analizadas para clientes políticos y comerciales.

Cambridge Analytica se hizo de una base de datos de pretendido uso académico y la explotó sin permiso para elaborar estrategias electorales. Esto se supo desde 2013 a 2015, pero fue hasta 2016 cuando empezó a crecer la controversia, pues ya se sospechaba de la injerencia de Facebook en el Brexit y en las elecciones de Norte América.

Entre las primeras consecuencias, las acciones de Facebook se desplomaron 7%, sumando pérdidas millonarias cada día que trascurría el escándalo.

Senadores estadounidenses, fiscales estatales, así como miembros del Parlamento de Reino Unido, han expresado que iniciarán investigaciones y llamarán a ejecutivos de Facebook a declarar, incluido por supuesto al mismísimo Mark Zuckerberg, creador de la red social.

Lo que sí podemos afirmar es que Trump se ganó la elección con la ayuda y asesoramiento de Cambrige Analytica para el asombro mundial.

Hace casi setenta años, George Orwell escribió su famosa novela “1984”, amenazadora interpretación del futuro basada en la crítica a los totalitarismos y a la opresión del poder, ubicada en 1984 en una sociedad inglesa dominada por un sistema de “colectivismo burocrático” controlada por el Gran Hermano. Londres, 1984: Winston Smith decide rebelarse ante un gobierno totalitario que controla cada uno de los movimientos de sus ciudadanos y castiga incluso a aquellos que delinquen con el pensamiento. Consciente de las terribles consecuencias que puede acarrear la disidencia, Winston se une a la ambigua Hermandad por mediación del líder O’Brien. Lentamente, sin empacho, nuestro protagonista va asimilando que ni la Hermandad ni O’Brien son lo que aparentan, y que la rebelión, al cabo, quizá sea un objetivo inalcanzable. Por su magnífico análisis del poder y de las relaciones y dependencias que crea en los individuos, 1984 es una de las novelas más perturbadoras e interesantes del siglo pasado, que quizás nos está acercando al mañana que ya es hoy.