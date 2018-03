La mujer empoderada

Este 8 de Marzo se conmemoró otro año más el Día Internacional de la Mujer, institucionalizado por la Organización de las Naciones Unidas en el año de 1975, una de estas primeras conmemoraciones se dio el 19 de marzo de 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. En ese día se conmemora la lucha de la mujer por su participación, equitativa con el hombre, en la sociedad y que se garantice su desarrollo íntegro, tanto profesionalmente como de su persona.

Interesante el movimiento que internacionalmente se está llevando a cabo a favor de la mujer, como lo son el #MeToo, 8-M, #TimesUp, #AhoraEsElMomento, y otros que abundan en las redes sociales, estamos en presencia de un tema inédito que en pocos años revolucionará a las sociedades machistas y tendremos que rendirnos ante el empoderamiento de la mujer, entendiéndose este como el aumento de la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones y acceso al poder.

El feminismo ha sido el tema de la agenda diaria. Las mujeres han salido a la calle para reivindicar la igualdad y el empoderamiento, y la lucha se ha llevado a cabo en todos los ámbitos: cultura, deporte, sociedad, política; cabe destacar que este impulso es gracias a los movimientos feministas. Feminista es cualquiera que reconozca la igualdad y la humanidad plena de hombres y mujeres.

Margarita Zavala será la primera candidata mujer en contender por la Presidencia de la República como candidata independiente sin partido político. Otro paso importante también se dará con Martha Erika Alonso, quien será la primera gobernadora de nuestra Puebla.

También tenemos mujeres destacadas en la política mexicana como a Alejandra Barrales, Josefina Vázquez Mota, Patricia Mercado, Cecilia Soto González, Claudia Pavlovich, Rosario Robles, Claudia Sheinbaum, etc., etc. todas ellas brillan en la política mexicana, no como deseáramos, pero hacen su esfuerzo.

Es un hecho históricamente demostrado, que el respeto y consideración a la mujer en la sociedad han aumentado en la misma medida que el nivel de la instrucción general y las buenas costumbres, es decir, que el lugar de la mujer es tanto o más importante cuanto mayor es el nivel de cultura de una nación, por lo que ligamos este artículo con ocho frases de célebres mujeres:

Michelle Obama: “Todas y cada una de ustedes pueden ser líderes y apoyar a otras para lograrlo”.

Mary Shelley: “No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre ellas mismas”.

Lena Dunham: “Muchas mujeres creen que esto va de estar en contra de los hombres y no conectar con el género opuesto. Pero de lo que va el feminismo es de igualdad y derechos humanos”.

Annie Lennox: “La palabra feminista debe ser retomada. Hay que reclamarla de manera que incluya a los hombres”.

Grace Kelly: “Soy una persona feminista que piensa que cada mujer puede hacer cualquier cosa que se decida hacer”.

Virginia Woolf: “En muchas ocasiones históricas, ‘Anónimo’ fue una mujer”.

Marta Lamas: “Una mujer es más que un cuerpo condenado por su biología”.

Sor Juana Inés de la Cruz: “Hombres necios que acusaís a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpaís.”

Por lo anteriormente reflexionado, nos deberemos acostumbrar a considerar y tratar a la mujer, no como un medio de utilidad y de placer para los hombres, sino como nuestra igual.