Demagogia más mesianismo, igual aprieta

Dícese de la demagogia: empleo de la marrullería, falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política.

Ejemplo: “Cuando llegue al poder voy a cancelar el nuevo Aeropuerto, y las tierras se las voy a entregar al pueblo de Atenco”, o también: “Si es necesario se van a otorgar amnistías, consultando a las víctimas, porque tenemos que reconciliarnos”, ha expresado Andrés Manuel en relación a su solución al crimen organizado.

Ocurrencias como éstas son parte de su discurso propagandista cotidiano que hemos visto por varios años. La forma en la que la demagogia penetra en las masas, es tema del libro “La psicología de las masas y el análisis del yo” de 1921, del acucioso Sigmund Freud, obra en donde examina el concepto de la masa, del por qué es y se comporta ésta como tal.

Según Freud, hay que descartar la idea de que son los instintos sociales los que conducen a los individuos dentro de una masa. Es preferente el concepto clásico de la irracionalidad de las masas, en las que se habla de una cuestión natural de la libido, por los beneficios que reporta al individuo su rendición ante el pueblo homogeneizado bajo la figura de un líder demagogo y mesiánico.

En la actualidad, la propaganda política cumple una función propagandística similar a los tiempos de la difusión fascista de los años cuarentas; así lo afirma la psicoanalista francesa Marie-Helene Brousse, ya que pese a que nos separen muchos años, varios conflictos bélicos y un cambio en la hegemonía de la producción, el ser humano sigue siendo un animal, el conocido “ello freudiano”, esa parte donde descansan los instintos, deseos y experiencias traumáticas.

A fin de cuentas, la masa sigue siendo un elemento susceptible a ese tipo de propaganda, y mucho más sensible en épocas en las que los ciclos económicos con crisis que repercuten directa y primordialmente a los lares de las personas, sumémosle la crisis de seguridad que aqueja al país y las contradictorias propuestas de los precandidatos para combatirlo.

Muy ingeniosa, por lo menos en apariencia, es la justificación que brinda “El Peje”, en relación a la amnistía a los individuos que han inclinado su vida y su costumbre a tal o cual delito, esperando que tarde o temprano alguien o algo los pueda amnistiar absolviéndolos por tanto del delito, y por consiguiente si él lo logra, la sociedad los absolverá.

Pero resulta necesario recordar a Becaria o a Ferri que dicen que “…hay que haced ver a los hombres que si se puede perdonar los delitos, es fomentar la esperanza de la impunidad y hacer creer que, al podérseles perdonar, las condenas no perdonadas son más bien violencias que exhalaciones de la justicia”.

A lo que quiero llegar es, en dónde encontramos, en dónde está la probidad, el altruismo y la piedad de nuestro Mesías Tropical, y si él se considera probo e impoluto, obligará a todos sus seguidores, que no lo son, como Barbosa, Armenta, el profe Bejarano, Ponce, Ebrard, Elba Esther, etc. etc., y pese a todo, ellos lo seguirán gustosos al convivio, al gran banquete llamado México.

O como decía Cicerón: “pequeña y miserable estrategia, de los que son pequeños y miserables, en que se coagule, por decirlo así, la fisonomía de aquellos enanos y pobrísimos de ánimo mientras hablan en una especie de contorsión untuosa semejante a la expresión de la risa franca o el sarcasmo desdeñoso”.