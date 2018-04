El ejército particular de Andrés Manuel

Ya lo había declarado Margarita Zavala hace tiempo, antes de ser candidata independiente, sobre el perfil de los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, ella decía: “Los seguidores de AMLO son personas con mucho resentimiento social”.

Dentro del conjunto de gente afín a Morena, hay un gran grupo que parece se guía por el “resentimiento”, que se define como: “El sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daño sufridos y que se manifiesta en palabras o actos hostiles.”

El sábado de la semana pasada, varios simpatizantes de AMLO hicieron un arduo ensayo para apoyarlo con porras, pero al día siguiente, el domingo del debate, al llegar al Palacio de Minería se encontraron con que estaba abarrotado, lleno, por las huestes de Meade y de Anaya, quedándose sin show, sin espectáculo que dar, por lo que se fueron a refugiar en la intimidad de las redes sociales, a despotricar contra todo y nada, ya que ellos son los dueños, según el Peje, de la calle, y en esta pueden hacer destrucción y desmán al mobiliario de la ciudad ya que Claudia Scheinman inmediatamente los apaciguará con una determinada cantidad de “morralla”.

¿Pero quién es esta gran masa? Porque no son adolescentes, ni tampoco tienen ideas socialistas o de izquierda, son fanáticos del desorden y el caos; aquellos que no les importa llevarse a casa un poste, una linterna, una banca, etc. del mobiliario de la ciudad o una pantalla de Soriana, son los primeros en llegar a tiempo a dirigir a las desorganizadas bandas, son los que próximamente tendrán una beca de cuatro mil quinientos pesos, así convirtiéndose en un ejército particular en donde el jefe indiscutible responde al nombre de Andrés Manuel.

Su tarea principal es llevar al desorden a los verdaderos Pejesistas, es decir a los Pejezombis, a los AMLovers; sólo con que les den una probada de lo que es el poder, jamás de los jamases lo soltaran.

No olvidemos el sector más radical, los llamados “chairos”, estos personajes así definidos son pseudo izquierdistas, yo les llamo pseudo anarquistas, de bajo perfil intelectual pero asiduos y ociosos de las redes sociales que defienden a capa y a espada causas sociales y políticas en contra de cualquier forma de pensar, pero en especial a la que está en turno en el poder, pero a los que se les atribuye falta de compromiso verdadero con lo que dicen defender y sólo se conforman cuando se “autosatisfacen” con sus proclamas.

Incluso algunos seguidores de AMLO han dado muestras de fanatismo político, cuya característica es que defienden con tenacidad sus opiniones, su propia verdad. Su criterio político es corto por eso son presa fácil de caudillos y politiqueros, aunque las propuestas que defiendan puedan ser falsas, si se les contradice pueden reaccionar de manera iracunda e irascible, capaces de una obstinación por demás violenta.

El jueves pasado, Andrés Manuel pidió a la infame turba ayuda para que en las redes sociales reviren los spots, la que él llama “Guerra Sucia” y hagan entrar en razón a Carlos Salinas de Gortari, Claudio X. González; así como a sus adversarios reales o imaginarios, por lo que yo sigo sosteniendo que Salinas y Andrés Manuel son la misma cosa, “la misma gata pero revolcada” o lo que es lo mismo “amor viejo, ni te olvido ni te dejo”, ambos son parte de la mafia del poder.

Muy pronto los conceptos de populismo venezolano, en caso de que gane el otoñal patriarca Andrés Manuel, en México se confundirán en un mismo pensamiento, porque la fórmula que ha buscado Andrés Manuel en estos 18 años es el auténtico folclórico populismo tropical y próximamente tendremos un régimen político en donde veremos cómo el Estado soy yo, todo por el Estado, todo por el pueblo, primero los pobres, y por supuesto, llegó para quedarse.