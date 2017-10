Sin Margarita, ¿quién será la opción?

Todo iba sobre ruedas en el Frente, Luis Castro Obregón, líder nacional del Partido Nueva Alianza, envió una misiva a los presidentes del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano para participar, activamente, en la construcción del Frente Ciudadano por México: “El partido está convencido de que la construcción de una alternativa política nacional debe impulsar un proyecto de nación sustentado en libertades políticas y democracia plena”, en claro apoyo al aspirante del Frente, Rafael Moreno Valle.

Si la teoría de los tres tercios es cierta, el Frente tenía muchas posibilidades de ganar la elección, una vez que definieran al candidato para la elección presidencial.

Aún queda la pregunta sobre cómo será la elección interna del Frente Ciudadano por México para elegir al candidato ideal.

Pero, sorpresivamente, el viernes, la aspirante a la presidencia de México, Margarita Zavala, presentó una sentida renuncia al Partido Acción Nacional (PAN) para poder participar en el proceso electoral del próximo año como candidata independiente, ya que tiene pocos días para registrarse ante el INE. Sin Margarita, el Frente entraría en una crisis de credibilidad ante el electorado, difícil de restaurar, pero aún así el Frente tiene posibilidades de ganar con un candidato que pueda unificar y calmar las ansias de los noveles.

Ahora deberá ser necesario un candidato con características que nos brinden confiabilidad, seguridad, amplia credibilidad, experiencia política, gran capacidad de comunicación, seriedad en su manejo con los medios, trasparencia, una proximidad hacia el ciudadano y sobre todo integridad. Que tenga identidad propia, discurso propio y que no base su liderazgo en poses o frases trilladas, populistas o en irreales promesas.

Moreno Valle, por su parte, dijo: “Yo no me voy a ir por la vía independiente. Yo estoy en el PAN, soy un convencido del Frente, fui uno de los promotores del Frente. Fui un gobernador de coalición, pero considero que, difícilmente, se podría ganar la Presidencia. Si tú tienes una imposición, entonces obviamente todo lo que se ha venido ganando con el Frente se va a perder, y yo espero que eso no suceda, que es la oportunidad de diferenciarnos del PRI y de Morena, que toman decisiones cupulares”.

Continuarán presentándose situaciones inéditas en las semanas por venir, como que los apartidistas hagan filas para ser considerados como candidatos en algún partido. Sigo insistiendo que esa gran franja de votantes llamados “millenials” serán determinantes para el triunfo electoral de cualquiera de los tres grandes partidos políticos y sus aliados.

No resulta descabellado pensar que Zavala, Calderón y los panistas adherentes que les siguen, se sumen a la posible candidatura de José Antonio Meade, en un momento de decisión crucial en que el PRI pueda ganar la elección o viceversa.

Aunque en la política todo se vale, yo creo que la renuncia de Margarita al PAN es una lesión letal para el partido albiazul, y claro que daña al Frente, es por esto que se hace viable la candidatura de Moreno Valle.